Smijeha u Dalmaciji neće faliti uz odličnu komediju „Džaba je najskuplje“: Konstantin Haag i Faris Pinjo stižu u Šibenik, Split, Vodice i Trogir

Nakon što su već više puta oduševili publiku, omiljeni glumački dvojac Faris Pinjo i Konstantin Haag vraćaju se u Dalmaciju s izvrsnom i hvaljenom komedijom „Džaba je najskuplje“.

Ova dinamična krimi-komedija nastala je prema motivima teksta „Majstor“ maestralnog Vanče Kljakovića, a u produkciji B GLAD Produkcije dobila je sasvim novo, suvremeno ruho.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ne propustite pogledati „Džaba je najskuplje“:

7. 2. u 20 h – Hrvatsko narodno kazalište, Šibenik (uskoro rasprodano)

8. 2. u 18 h – Dvorana Lora, Split

20. 2. u 20 h – Kulturni centar, Vodice

21. 2. u 20 h – Kantun kulture, Trogir

Osim izvrsnog predloška iz pera Vanče Kljakovića, predstavu nose i dinamične te simpatične izvedbe Konstantina Haaga i Farisa Pinje, koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Njihova scenska igra u tren oka odvodi publiku u nesvakidašnju situaciju kakva se na ovim prostorima nije dogodila desetljećima – prerevni majstor nikako da ode, već stalno izmišlja nove poslove. Samim time, situacija postaje sve sumnjivija.

Mladi sveučilišni profesor i pisac Petar (Konstantin Haag) nalazi se u najtežem razdoblju života – usred razvoda, bez posla i u kreativnoj blokadi. Kad pomisli da ne može biti gore, upoznaje majstora Božu (Faris Pinjo), iako se možemo zapitati upoznajemo li majstore ikada sasvim slučajno.

A Božo? On nije običan majstor – on je majstor za sve. Baš sve.

Uz napetu radnju, stalne obrate i obilje humora, kao i uigrani glumački dvojac koji na pozornici ostavlja srce, u komediji „Džaba je najskuplje“ publiku očekuje istinsko kazališno uživanje.

U nastavku repertoara Teatra uz more u Splitu:

8. 2. u 18 h – Džaba je najskuplje – Konstantin Haag i Faris Pinjo

16. 2. u 20 h – Mater Noster – Tea Šimić i Katarina Arbanas de Romero

19. 2. u 20 h – Koncert: Uršula Najev & Black Coffee

28. 2. u 20 h – Infišacije – HNK Zadar

Ulaznice

Info i rezervacije: 091 795 7260

Online: www.teataruzmore.com i www.entrio.hr

Prodajna mjesta Entrio.hr

Šibenik:

Ghetaldus i Tisak media (Dalmare)

Ghetaldus (Kaufland Šibenik)

Petrol Šibenik

Blagajna HNK Šibenik

Split:

Knjižara-papirnica Papirko (Put Brodarice 4)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

Blagajna u Lori (1 h prije izvedbe)

Vodice: PM Vodice, Magistrala

Trogir: Kairos Travel Trogir