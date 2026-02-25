Smije li se voda iz kuhala dvaput prokuhati?

Kratki odgovor glasi: Voda se bez problema može prokuhati drugi put – pod uvjetom da nije satima stajala u kuhalu i da se poštuju određena pravila. U suprotnom, situacija može postati opasna, a poseban oprez savjetuje se alergičarima.

Što se događa prilikom prvog kuhanja?

Kada voda zakuha, iz nje izlaze plinovi poput kisika i ugljičnog dioksida, kamenac se taloži na dnu, a sastav kalcija i magnezija se blago mijenja. Za većinu potrošača to nema zdravstvenih posljedica. Kod drugog kuhanja kemijski sastav se mijenja samo minimalno. No, kada i za koga to postaje kritično?

Opasnosti kod drugog kuhanja: Nikal i bakterije

Voda koja dulje stoji može pokupiti klice iz zraka ili sadržavati tragove nikla i omekšivača (plastifikatora) iz samog kuhala. Proizvođači stoga upozoravaju na višekratno zakuhavanje, posebno kada su u pitanju dojenčad, starije osobe ili bolesnici, piše Fenix Magazin.

· Alergija na nikal: Nikal je najčešći uzročnik kontaktnih alergija. Iako se alergija primarno aktivira preko kože, oralni unos može uzrokovati “razbuktavanje” već postojeće alergije. Stoga voda iz kuhala kod osjetljivih osoba može izazvati simptome.

· Minimalan rizik za zdrave: Za zdrave odrasle osobe rizik je minimalan. Zaklada Stiftung Warentest smiruje situaciju: „Ostatci su toliko mali da se može dati znak za prestanak uzbune.“

Što se događa s vodom koja se više puta kuha?

· Kemijski sastav se tek blago mijenja.

· Voda koja dulje stoji može sakupiti bakterije ili ostatke materijala.

· Može izazvati reakcije kod alergičara na nikal.

· Može sadržavati tragove omekšivača iz plastike.

· Može se promijeniti okus vode.

Ušteda energije i novca

Osim zdravlja, višekratno prokuhavanje nepotrebno povećava troškove struje. Kuhalo za vodu jedan je od najvećih potrošača u kućanstvu. Slično je i s perilicom posuđa – pogreške pri punjenju 2026. godine značajno podižu račune za struju.

Kako iskoristiti ostatak vode?

Ako želite biti potpuno sigurni, ostatak vode ne morate baciti u odvod. Iskoristite ga za:

1. Glačalo na paru – mekša voda čuva uređaj od kamenca.

2. Zalijevanje biljaka – idealno za vrt ili balkon.

3. Čišćenje kućanstva – štedi energiju i toplu vodu.

„Budući da je voda već jednom prokuhana, idealna je za glačala ili cvijeće“, objašnjava Anja Schwengel-Exner iz centra za savjetovanje potrošača. Inače, u 2026. godini klasična kuhala polako izlaze iz mode – voda se sada zagrijava u sekundama posebnim sustavima koji minimiziraju rizike.