Smije li pas spavati s vlasnikom u krevetu?

Za neke je to najljepši dio dana - osjećaj kada se pas sklupča kraj njih u krevetu i zajedno utonu u san. Za druge, to je nešto nezamislivo: previše dlaka, premalo prostora, narušena higijena i san. Pa što je zapravo istina? Smije li pas spavati u krevetu s vlasnikom i je li to dobra ideja?

Odgovor nije univerzalan. Kao i kod većine odnosa s kućnim ljubimcima, ključ leži u ravnoteži, dosljednosti i dobroj procjeni, piše Index.

Spavanje sa psom u krevetu: Da ili ne?

Spavanje s ljubimcem može imati i prednosti i nedostatke i važno je da ih vlasnici razumiju prije nego što ova navika postane svakodnevica.

Prednosti

Povezanost sa psom

Zajedničko spavanje često produbljuje emocionalnu vezu između psa i vlasnika. Fizička blizina pojačava osjećaj privrženosti, a mnogi psi uz vlasnika spavaju mirnije.

Sigurnost

Psi su po prirodi zaštitnički nastrojeni, a mnogi vlasnici osjećaju veću sigurnost kada je pas kraj njih, pogotovo noću.

Toplina i udobnost

Psi su pravi "grijači", osobito zimi. Njihova prisutnost može pružiti fizičku i emocionalnu toplinu, što nekima pomaže pri uspavljivanju.

Smanjenje stresa

Istraživanja su pokazala da interakcija sa psima smanjuje razinu kortizola, hormona stresa. Spavanje s njima može djelovati umirujuće, osobito kod ljudi koji pate od tjeskobe.

Emocionalno zdravlje

Prisutnost psa tijekom noći može smanjiti osjećaj usamljenosti, pružiti osjećaj rutine i emocionalne sigurnosti.

Nedostaci

Alergije i astma

Pseća dlaka, perut i nečistoće koje pas može unijeti u krevet mogu pogoršati simptome kod osoba s alergijama ili respiratornim problemima.

Prekinut san

Psi se, baš kao i ljudi, okreću, trzaju, dišu glasno ili sanjaju. Vlasnici često kažu da ih njihovi psi bude tijekom noći, što dugoročno može utjecati na kvalitetu sna.

Higijenski rizici

Bez obzira na to koliko je pas njegovan, on u krznu i šapama može donijeti bakterije, pelud, grinje ili čak parazite u posteljinu.

Granice u ponašanju

Ako pas nauči da uvijek može spavati s vama, može razviti posesivnost prema krevetu ili vlasniku. Zato je važno postaviti jasna pravila i dosljedno ih se držati.

Na što treba paziti?

Ako odlučite dijeliti krevet sa svojim psom, evo nekoliko stvari koje je važno uzeti u obzir:

Pas mora biti zdrav i redovito tretiran protiv parazita.

Održavajte čistoću - i psa i posteljine.

Pratite njegovo ponašanje - ako se nemirno ponaša ili postaje posesivan, razmislite o promjeni rutine.

Ako imate alergije, spavanje sa psom u krevetu vjerojatno nije dobar izbor.

Postavite granice - na primjer, pas može spavati na dekici u dnu kreveta, ali ne ispod pokrivača ili na jastuku.

Spavanje sa psom nije ni ispravno ni pogrešno - sve ovisi o vašem načinu života, zdravstvenim okolnostima i odnosu koji imate sa svojim ljubimcem. Ako vam pas ne remeti san, ne izaziva zdravstvene tegobe i znate postaviti granice - zajedničko spavanje može biti izvor topline, sigurnosti i bliskosti.

A ako ne želite psa u krevetu, i to je sasvim u redu. Ljubav se ne mjeri time, već pažnjom i razumijevanjem koje mu pružate tijekom dana.