SMIJA I APLAUZA NIJE NEDOSTAJALO Održana 3. Večer dalamtinske riči na splitskome Mertojaku: Obilježena i 40. godišnjica rada OŠ Mertojak

Sinoć smo imali prilike na Mertojaku vidjet i čuti kako živi i diše Split (s kakvom kakvoćom zraka to ćemo saznati na prvoj narednoj sjednici GV) izvan užeg centra grada. U to su se došli uvjeriti a i malo opustiti gradonačelnik Ivica Puljak i predsjednik GV, Željko Domazet (nakon što je pobijedio na partiji balota na Gusara). Ovaj put nije to bilo pitanje izgradnje nove školske sportske dvorane, novog vrtića na mjestu bivše tržnice, rekonstrukcije parka, novih parkirališnih mjesta....

Naime, Gradski kotar Mertojak u suradnji s udrugom Humane zvijezde Splita (Split Stars Team) organizirali su svoju već tradicionalnu treću po redu Večer dalmatinske riči, pridružujući se obilježavanju 40. obljetnice rada OŠ Mertojak te podupirući njihov program Čuvara baštine za učenike od prvih do četvrtih razreda.

Vidjeli smo tako učenike 2c razreda koji su nas oduševili svojim nastupom, recitalom, igrokazom, plesom, a posebno dvije male "peškaruše" (nije bilo riči o tome tko će dobit koncesiju za vanjski dio Peškarije), ali svega ostalog što mogu reći takve dvi "persone" je. Smija i aplauza prepunog gledališta nije nedostajalo.

Uz to naravno i recital Mertojakovog začinjavca, pisnika Nađana Dumanića.

A onda je uslijedio pravi festival dalmatinske riči. Organizator se zaista potrudio pružiti nam nezaboravnu večer.

Zazunzila je pisma, Brodosplitov zbor od preko dvadeset glasova s Dalmatino poviješću pritrujena, Sv. Florijan nas je podsjetio na nekad živi splitski škver (ja u škveru varim, a dobra je i plaća), prvonagrađena uspješnica sa splitskog festivala, Johnny Gitara, pomalo nostalgičan moli "ne prodajite stare kuće" a u svojoj novoj pismi ima je problema s dva pasa, podigavši atmosferu bodren torcidašima s Mertojaka.

Žensko pjevačko društvo Marjanke zamantala je jubav, a stare klapaše iz Rebatajice, brine Di je nestalo ča. Na rivi, u getu više ga nima, ali eto na Mertojaku ga nastoje sačuvati. Dundo i ekipa iz Tria Gušt, uvijek vedri i zabavni sa svojim dalmatinskim mixom, pa pomalo otkriće, jedan novi svježi sastav Žrnovnice, prepoznatljiv štih s glazbom i vrhunskim glasovima, impresivno. Zatim je doša Čovik i gitara sa svojom iskusnom ekipom (nije bilo pasa jer to nije Ibrica) nego Mlađo Tudor, pomalo načet, nakon duge športske karijere otišlo kolino, kuk, ali glas, onaj pravi splitski i dalmatinski uvik je tu, s kad mi dođeš tu uvik su dobrodošli, klapa Friži. I na kraju, oni koji su od početka sastavni dio ove lipe priče, mješovita klapa Filipa Devića, a mnogi splitski pivači i glazbenici su potekli upravo iz Filipa Devića, Lipa Dalmacija bila je upravo prelijepa s njima, za kraj. Sve to skupa začinila je na svoj osebujan i divan način voditeljica Mariola Milardović Perić, napola Mertojačanka.

Upitan za impresije i otkud Večeri dalmatinske riči na Mertojaku, organizator, tajnik udruge Humane zvijezde Splita, Branko Bosanac, nam je rekao:

Nakon što sam došao živjeti na Mertojak, vidio sam ovaj prekrasni prostor koji je arhitekt Dinko Kovačić upravo projektirao za ovakve namjene, a saznavši za program Čuvara baštine u OŠ Mertojak, povezao sam se s učiteljicom Ines Dužević preko KUD Filip Dević i evo drago mi je da su Mertojačani prihvatili ovu manifestaciju. Vidi se da napredujemo svake godine, ovaj put imali smo čak pet novih izvođača, a na moj poziv njihov odgovor je bio jednostavan: Branko dolazimo. Sad imamo pravi mali festival domaće lipe klapske pisme, a u glavnom fokusu su nam dica iz OŠ Mertojak. Još je značajnija dimenzija, u ovim vremenima u kojima živimo, da je to sve spontano, volonterski i dobrotvorno.

Evo kao organizator, moram istaći i još jednu stranu ove lipe priče.

Naime, kako živimo u uređenoj pravnoj državi, morate imati i nekakav papir s odobrenjem da bi nešto malo organizirali (bilo to kultura ili sport) u svom kvartu. No u mjesnom odboru ili kotaru nisu nadležni.

Trebate uputiti zahtjev Odsjeku za javne površine pri upravnom odjelu za komunalne poslove. Oni vas upute na Službu za razvoj grada da bi proglasili tu manifestaciju i donijeli odluku o prekoračenju dozvoljene buke. Potom slijedi očitovanje Odsjeka za mjesnu samoupravu i sigurnost da je manifestacija od interesa za grad, kako ne bi plaćali najam za tih dva tri sata vremena korištenja prostora. Odsjek za javne površine sačinjava prijedlog Zaključka, koji prolazi provjeru pravne službe pa se dostavlja konačni Zaključak gradonačelniku na potpis. On naravno ima hrpu tih papira, mora imati povjerenje u svoje službe, čekate na red da se Zaključak potpiše, vraća se Odsjeku koji vam ga konačno dostavlja.

Pritom, ako još treba, a treba, priključak za struju koji osigurava HEP, a oni ne mogu otvoriti radni nalog bez zahtjeva za privremeni priključak, prerisa katastarskog plana za mjesto održavanja i sve prethodno navedene dozvole grada, pa ispunjene tehničke pretpostavke za priključenje, morate se naoružati strpljenjem i upornošću i krenuti u sve to par miseci prije samog događaja. Evo apeliram ako bi se ovaj, po meni sasvim nepotrebni administrativni postupak, mogao skratiti, da samo jedan ured ili služba o tome odlučuje, obzirom da je koordinacija među njima zaista manjkava.

Kako već imam iskustva i s organiziranjem deset prvenstava svita u piciginu i raznih drugih manifestacija, to na kraju sam ipak zadovoljan da je sve uspješno provedeno, pa se zahvaljujem svima koji su pomogli u tome, vijećnicima kotara na čelu s predsjednicom Jagodom Cicvarić Goreta, izvođačima i svima koji su bili nazočni na ovoj našoj manifestaciji.