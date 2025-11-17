Smanjite gas i naoružajte se strpljenjem! ‘Trnovit’ put do Omiša: Postavljeno čak devet kamera, a na ulazu u grad ponovno kolone. Upućen apel pješacima

Na dionici od Postrane do Omiša ovih su dana osvanule nove nadzorne kamere i zato, dragi vozači, vrijeme je da nogu s gasa prebacite na kočnicu. Jurenja više nema, jer iza svakog zavoja, gotovo neprimjetno, motri vas objektiv koji neće propustiti ni najmanje prekoračenje. A kad se približite samom Omišu, pripremite se na još jednu lekciju strpljenja: u tijeku su radovi na sanaciji starog omiškog mosta i izgradnji rotora, pa se kolone i zastoje teško može izbjeći. Jednom riječju, naoružajte se strpljenjem, jer promet na ovoj dionici više nije isti.

Kako nam kažu iz PU splitsko-dalmatinske Na dionici državne ceste D8 Split - Omiš trenutno se fiksni uređaji za nadzor brzine nalaze na devet devet lokacija.

Gdje se nalaze nove kamere?

Cilj postavljanja fiksnih uređaja je povećanje sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu, sprječavanje nastanka teških prometnih nesreća te sankcioniranje prekršitelja koji grubim i bezobzirnim kršenjem prometnih propisa, posebice nepropisnom brzinom, ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu, osobito pješaka.

Statistika pokazuje razmjere problema. Prema podacima iz policije doznajemo da je na spomenutoj dionici, u razdoblju od 2021. godine do listopada ove godine, evidentirano ukupno 386 prometnih nesreća, od kojih je 5 s poginulim osobama i 237 s ozlijeđenim osobama.

U tim nesrećama pet osoba je smrtno stradalo, 80 osoba je zadobilo teške tjelesne ozljede, dok je 247 osoba zadobilo lakše tjelesne ozljede.

Niz nesreća na cesti prema Omišu

Nesreće se, ističu iz policije, događaju duž cijele trase, bez posebno izraženih mikrolokacija s povećanom učestalošću stradavanja.

Uvođenjem privremene semaforske regulacije 20. listopada, zbog početka radova na rekonstrukciji mosta preko Cetine i izgradnji rotora, Omišani su se suočili s novim izazovom – svakodnevnim prometnim gužvama. Radovi se trenutačno odvijaju na dijelu velikog parkirališta nasuprot Policijske postaje, gdje Hrvatske ceste uređuju budući rotor, dok stotinjak metara južnije započinje obnova mosta. U nastavku, južnije od njega, predviđena je i sanacija poznate “S” krivine u luci.

Radovi i apel građanima

Zbog radova, kolone se često protežu sve do benzinske postaje na ulazu u grad. Iako je ranije najavljeno uvođenje jednosmjernog prometa kroz grad, to se rješenje zasad nije primijenilo, a ako situacija ostaje pogodna, kako doznajemo iz Hrvatskih cesta, prometna regulacija se neće mijenjati.

Iz Hrvatskih cesta pojašnjavaju da se promet trenutačno odvija uz semaforsku regulaciju i naizmjenično propuštanje vozila.

„Privremena prometna regulacija na sva tri gradilišta u Omišu odvija se semaforima, uz naizmjenično propuštanje iz suprotnih smjerova. Kako se pri ovakvom režimu ne stvaraju gužve veće od onih u redovnom prometu, nema potrebe za uvođenjem jednosmjernog prometa. Na terenu je postavljena sva potrebna signalizacija kako bismo, ako bude potrebno, brzo mogli prijeći na jednosmjerni režim“, poručili su iz Hrvatskih cesta za naš portal.

Ujedno su apelirali na građane: „Molimo pješake da prometnicu prelaze isključivo na označenim mjestima i da ne prolaze kroz gradilište, kako se ne bi dovodili u opasnost niti usporavali radove i promet.“

Rekonstrukciju mosta, vrijednu 2,47 milijuna eura bez PDV-a, izvodi samoborska tvrtka Mar, a privremeni prometni režim ostat će na snazi sve do završetka radova što bi moglo potrajati i do šest mjeseci.

Omiški most, izgrađen 1961. godine kao dio Jadranske magistrale, dnevno je znao podnijeti i do 15.000 vozila, a unatoč toj frekventnosti, tek je sada, nakon 60 godina doživio ozbiljniju rekonstrukciju. Dug je 102 metra i širok 10,5 metara, s pješačkim pločnikom od svega metar i pol. Iako je projektiran kao pokretni most, godinama je bilo jasno da mehanizam više ne funkcionira kako treba, a njegovo stanje dodatno je narušeno starošću konstrukcije i slabim održavanjem.

„Izvest će se sveobuhvatna rekonstrukcija koja previđa sanaciju donjeg i gornjeg ustroja mosta, sanaciju mehanizma za otvaranje mosta, izvedbu nove čelične pješačke ograde kao i izvedbu nove rasvjete“, pojasnila nam je glasnogovornica HC-a Tamara Pajić još prošle godine kada su se tek tražili izvođači radova.

Do završetka radova građanima i vozačima preostaje tek strpljenje.