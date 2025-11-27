Službeno! Evo tko će Lovru Meštrovića mijenjati u Gradskom vijeću Grada Splita

Dalmaciji Danas je potvrđeno da su se u koaliciji HSP‑a i stranke DOMiNO dogovorili kako će umjesto Lovre Meštrovića u Gradsko vijeće Grada Splita ući Aris Zlodre, predsjednik splitske organizacije DOMiNO‑a.

Riječ je o trećoj kadrovskoj promjeni unutar ove koalicije. Najprije je Meštrović na mjestu vijećnika zamijenio Marija Popovića iz HSP‑a, a sada će, nakon njegova izlaska iz vijeća, u klupe sjesti novi‑stari vijećnik Zlodre, koji je tu dužnost već obnašao u mandatu bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka.

Podsjetimo, Dalmacija Danas je ranije pisala da Meštrović napušta Gradsko vijeće iz osobnih razloga te da će DOMiNO odluku o nasljedniku donijeti u dogovoru s koalicijskim partnerima. Na kraju se stranaka DOMiNO odlučila za Arisa Zlodru, a odabir njega, kako saznajemo iz vrha stranke, bio je jedini logični i najbolji izbor u ovom trenutku.

Meštrović je u dosadašnjem mandatu nekoliko puta privukao pozornost javnosti. Na 7. sjednici Gradskog vijeća govorio je o važnosti čuvanja sjećanja na Domovinski rat, podsjećajući na stradanja Vukovara, Škabrnje i drugih mjesta te zagovarao osnivanje Muzeja Domovinskog rata u Splitu, što je kao cilj u svoj program uvrstila i aktualna gradska vlast.

Njegov posljednji nastup u vijećnici izazvao je, međutim, najveću raspravu. Tijekom rasprave o rebalansu proračuna oštro je nastupio protiv stavke kojom se osigurava 2,5 milijuna eura za medicinski potpomognutu oplodnju. Upozorio je da, prema njegovu stajalištu, Grad i država ne bi trebali ulaziti u pojedina bioetička pitanja te je upravo zbog te stavke glasovao protiv rebalansa, iako njegov glas nije bio presudan za ishod. Na takav nastup reagirao je niz vijećnika, među kojima i bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević, ističući da iza programa MPO stoje konkretne ljudske sudbine.

U razgovoru za Dalmaciju Danas Meštrović je pojasnio da je napuštanje vijeća njegova osobna odluka te da se u političkom djelovanju jasno oslanja na katolički nauk, osobito u pitanjima koja smatra strogo etičkima. Naglasio je kako se kao vijećnik pozivao na stav dijela birača i šire katoličke zajednice te poručio da "ni za milimetar" ne namjerava odstupiti od onoga što smatra katoličkim moralnim naukom, dodajući da će i ubuduće s ponosom isticati da je političar katolik.

Ulaskom Arisa Zlodre u Gradsko vijeće koalicija HSP‑a i DOMiNO‑a nastavlja djelovanje s istim brojem ruku, ali u nešto izmijenjenom sastavu. Očekuje se da će Zlodre u narednom razdoblju formalno preuzeti vijećničku dužnost i ponovno sudjelovati u radu splitskog parlamenta.