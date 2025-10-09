Close Menu

SLUŽBENA ODLUKA U SPLITU Pejnović razriješen dužnosti, Božanić imenovan vršiteljem ravnatelja JUPŠM-a

Promjene u Park šumi Marjan
Marko Pejnović, ravnatelj Javne ustanove "Park-šuma Marjan"

Na 5. sjednici Gradskog vijeća vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o razrješenju Marka Pejnovića s mjesta ravnatelja Javne ustanove Park šuma Marjan (JUPŠM). Iako je od ranije bilo poznato da je Pejnović sam zatražio razrješenje zbog zdravstvenih razloga, o toj se točki ipak vodila nešto opširnija rasprava.

O prijedlogu odluke govorio je Branimir Jukić iz Upravnog vijeća JUPŠM-a, istaknuvši kako se radi o formalnom postupku. Tijekom rasprave Srđan Marinić pohvalio je dosadašnjeg ravnatelja zbog predanog rada, dok je HDZ-ov vijećnik Toni Piplica imao primjedbe na način vođenja ustanove.

U nastavku sjednice vijećnici su jednoglasno podržali imenovanje Jakše Božanića, dosadašnjeg stručnog voditelja ustanove, za vršitelja dužnosti ravnatelja JUPŠM-a.

