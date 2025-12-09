Slučaj "Zloćudni tumor". Kerum izgubio spor protiv Ivoševića, dužan mu je 1.851,48 eura: "Neutemeljeno, samo da bi me zastrašio"

Županijski sud u Splitu odbio je žalbu Željka Keruma i potvrdio presudu Općinskog suda u Splitu kojom je odbijen njegov zahtjev za naknadu neimovinske štete protiv Bojana Ivoševića zbog izjava danih medijima u lipnju 2020. godine. Kerum je od Ivoševića tražio 30.000 kuna, no sud je ocijenio da nema osnove za dosudu novčane naknade, dok je Kerum dužan Ivoševiću platiti 1.851,48 eura parničnih troškova.

Žalba odbijena, potvrđena presuda Općinskog suda

Vijeće Županijskog suda u Splitu, u sastavu sutkinje Andree Boras Ivanišević kao predsjednice vijeća te sudaca Borisa Mimice i Sonje Meštrović, odlučivalo je 4. prosinca 2025. o žalbi Željka Keruma podnesenoj protiv presude Općinskog suda u Splitu od 14. travnja 2023. godine.

Drugostupanjski sud presudio je: žalba tužitelja se odbija i potvrđuje se prvostupanjska presuda. Istom je odlukom određeno da se Bojanu Ivoševiću ne dosuđuju troškovi odgovora na žalbu, dok je još u prvom stupnju naloženo Kerumu da Ivoševiću nadoknadi parnični trošak u iznosu od 1.851,48 eura (13.950 kuna).

Predmet spora bio je zahtjev Željka Keruma za naknadom neimovinske štete u iznosu od 30.000 kuna zbog navodne povrede prava osobnosti, za što je tvrdio da je uzrokovano izjavama Bojana Ivoševića danim medijima. Prvostupanjski sud odbio je tužbeni zahtjev, a Županijski sud u cijelosti je prihvatio takav zaključak.

Izjave za medije zbog kojih je podignuta tužba

Sud je utvrdio da je Bojan Ivošević 12. lipnja 2020. dao intervju "Dalmatinskom portalu", u kojem je, govoreći o političarima, među ostalim iznio i svoje mišljenje o Željku Kerumu. Za Keruma je rekao: "Zloćudni tumor ovoga grada koji su proizveli HDZ i SDP. On je 12 godina vlast u ovom gradu i županiji na ovaj ili onaj način te postaje tužno gledati kako svako četiri godine najavljuje povratak bez da je ikad otišao. Umjesto pošalica 'Žele se vraća' volio bih vidjeti film 'Žele dugove vraća', al' taj film nećemo gledati u našim kinima. Unatoč svemu negativnom ujedno je jedan od najiskrenijih političara, pa mu se teško može prigovoriti da je prevario birače koji su ga izabrali, više se moramo zapitati tko to živi među nama kad se zgražamo nad izjavama i potezima dotičnog."

Dan kasnije, 13. lipnja 2020., Ivošević je za "Slobodnu Dalmaciju" dao još jednu izjavu u kojoj je, obraćajući se Kerumu i političkim koalicijama, naveo: "Već godinama Split je k..... zahvaljujući vašim HDZSDPHGS koalicijama, al neće više bit. Splitu je pun k.... Pun k.... vas, vaših prijetnji i vašeg lopovluka. Ovo šta nije pobiglo od vas ostalo je samo da bi vam se suprostavilo. Pa sad prijeti koliko hoćeš, al jedno je sigurno, dugove vratiti nećeš."

Željko Kerum je pred sudom izjavio da je, nakon što je pročitao ove izjave, osjetio strah za sebe i svoje bližnje te da je navode iz drugog članka shvatio kao prijetnju. Istaknuo je kako je izjavu o "zloćudnom tumoru" doživio tako da se njega, poput tumora u medicinskom smislu, treba "ukloniti". Naveo je i da s Ivoševićem ranije nije imao nikakve kontakte te da smatra kako se Ivošević preko njega htio politički afirmirati.

Ivošević je, s druge strane, ostao pri navodima iz odgovora na tužbu te je priznao da su mediji njegove izjave vjerno prenijeli. Naveo je i kako je, po njegovom mišljenju, Kerum kao političar naviknut na puno "goru" verbalnu komunikaciju. Sud je u obrazloženju također naveo da se protiv Keruma vodi kazneni postupak zbog toga što je, prema optužnici, 12. lipnja 2020. prijetio Ivoševiću upravo zbog izjava iz spornog članka.

Sud: "Političar mora trpjeti višu razinu kritike"

U opsežnom obrazloženju Županijski sud u Splitu detaljno se bavio odnosom prava na zaštitu časti i ugleda s jedne strane te slobode izražavanja s druge. Sud je podsjetio da svaka osoba ima pravo na zaštitu svojih prava osobnosti, u koja spadaju čast i ugled, kako prema Zakonu o obveznim odnosima, tako i prema Ustavu Republike Hrvatske i Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava. Istovremeno, i tuženik uživa ustavno pravo na slobodu mišljenja i izražavanja misli te slobodu širenja informacija i ideja.

Međutim, naglašeno je da prava na slobodu izražavanja nisu apsolutna te da su podložna ograničenjima kada je riječ o zaštiti ugleda i prava drugih osoba. Sud je istaknuo potrebu uspostave "pravične ravnoteže" između tih suprotstavljenih prava, uz napomenu da se uporabom jednog prava ne smije ugroziti ili ukinuti drugo pravo u mjeri koja bi bila pretjerana.

Posebno je naglašeno da političari moraju iskazivati viši stupanj tolerancije prema javnoj kritici nego privatne osobe koje nisu izložene javnosti. Za pluralno i demokratsko društvo ključno je osigurati pravo na slobodu izražavanja, iako ono nije bez granica.

Sud je razmatrao i pitanje je li u ovom slučaju uopće opravdano dosuditi novčanu naknadu neimovinske štete. Pozivajući se na odredbe Zakona o obveznim odnosima, u obrazloženju se naglašava da se u slučaju povrede prava osobnosti oštećenik može prvenstveno koristiti mjerama poput objavljivanja presude, isprike, povlačenja izjave ili sličnim oblicima "popravka" neimovinske štete. Takvi nematerijalni oblici zaštite smatraju se pogodnijima za saniranje štete kada se radi o povredama o kakvima je riječ u ovom slučaju.

Pravična novčana naknada dosuđuje se samo kada to težina povrede i okolnosti konkretnog slučaja doista opravdavaju. Pri tome sud mora voditi računa o cilju kojem takva naknada služi te o tome da se njome ne potiču težnje nespojive s njezinom naravi i društvenom svrhom.

Zaključak suda jest da Ivoševićeve izjave, iako oštre i kritične, ne predstavljaju tako ozbiljno uplitanje u privatni život Željka Keruma, koji je ujedno i javna osoba, niti ugrožavaju njegov osobni integritet u mjeri koja bi opravdala dosudu novčane naknade ili drugih pravnih mjera poput objave presude ili isprike. Stoga je žalba Keruma odbijena, a prvostupanjska presuda u cijelosti potvrđena.

Ivošević: "Rezultat je da mi je sad dužan 1851,48 eura"

Za komentar odluke Županijskog suda u Splitu kontaktirali smo Bojana Ivoševića, gradskog vijećnika u Gradu Splitu i bivšeg dogradonačelnika, koji je za Dalmaciju Danas poručio: "Konačno je stigla i pravomoćna presuda koja potvrđuje da je Kerum podizao neutemeljene tužbe protiv mene kako bi me zastrašio, ali rezultat navedenog je samo činjenica da mi je sad dužan 1851,48 eura. Da ne bude zabune navedeno je dužan Željko Kerum, a ne Kerum d.o.o., tako da vjerujem da će podmiriti navedeno dugovanje", kazao je za Dalmaciju Danas Ivošević.

Time je, prema pravomoćnoj presudi, potvrđeno da Željko Kerum, kao tužitelj koji je izgubio spor, Bojanu Ivoševiću treba nadoknaditi parnični trošak u iznosu od 1.851,48 eura.