SLUČAJ ZIDA NA POPOVIĆA ŠIRINU U SPLITSKOM VAROŠU - NIJE GOTOVO KAD JE GOTOVO! Investitoru na gradilištu osvanija poziv Građevinske inspekcije

Zid je tu obučen kamenom i lipo se uklopija na Popovića širinu. Je da se zbog zida više ne triba više zvat 'širina', al nećemo sad sitničarit. Još samo da se opituraju vrata i što se tiče fasade sve je gotovo. Čeh Robert Pejša, što je naumio to je i napravio. Zidom od 1,9 metara visine opasao je svoje vlasništvo di se do tada skupljale svakakve škovace, narkomanske šprice i tako dalje. Izjavio je i to kako je netočno da bi on tu napravija nekakvi bazen ka šta se pričalo u susjedstvu.

A pričalo se i kako za ovakav građevinski poduhvat treba građevinska dozvola, da splitski Upravni odjel za urbanizam i gradnju nije izdao nikakvu dozvolu za tu parcelu na minutu hoda od Prokurativa, pa sve do toga da građevinska dozvola nije ni trebala nego samo Potvrda da je Glavni projekt - arhitektonski projekt za izgradnju ogradnog zida na katastarskoj čestici 11074 k.o. Split u skladu s posebnim uvjetima zaštite kulturnih dobara.

I još jedna mala sitnica, da se radovi prijave prije nego započnu. Tu je, jelte, došlo do malog nesporazuma. Bilo je obrnuto, priznao je investitorov odvjetnik.

"Radovi su prijavljeni i ako za to nehotično zakašnjenje postoji kazna investitor će je platiti, nije sporno. Sve drugo je čisto. Nema sporova sa susjedima niti se planirao bazen", kazao nam Goran Katura prije jušto misec dana.

I sad šok i vjeverica! Investitor Robert Pejša dobio je poziv Državnog inspektorata, odnosmo Građevinske inspekcije, da obađe malo njihove urede na Brodarici i to 26. lipnja ove godine sve skupa sa svom raspoloživom projektnom dokumentacijom.

Bebi Penović, koji je i slika najfriškiju situaciju sa čuvenim zidićem na Popovića širini, razotkrio je na svom FB zidiću mudrost naše pravne države:

"Pravna država čeka da se napravi 😉"

