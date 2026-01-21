Slučaj mrtvog novorođenčeta u dolini Neretve: Majka oslobođena optužbi!

J.Ž. iz Rogotina na Općinskom sudu u Dubrovniku oslobođena je optužbi da je u kolovozu prošle godine ubila svoje tek rođeno dijete, javlja Portal Rogotin.

Naime, u obiteljskoj kući u Rogotinu u kolovozu prošle godine pronađeno je mrtvo novorođenče koje je J.Ž. rodila u toj istoj kući. Nakon nalaza i mišljenja obducenta utvrđeno je da je smrt nastupila uslijed ugušenja. Potom je DORH teretio J.Ž. za teško ubojstvo, za koje je predviđena kazna od deset godina do dugotrajnog zatvora.

Istražni zatvor i prekvalifikacija optužnice nakon vještačenja

J.Ž. se od kolovoza 2025. do siječnja ove godine nalazila u istražnom zatvoru u Dubrovniku. Nakon psihijatrijskog vještačenja u Klinici Vrapče, u kojem stoji da joj je ubrojivost bila bitno smanjena, DORH je prekvalificirao optužnicu te je potom teretio za kazneno djelo usmrćenja, za koje je predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.

DORH je, kako se doznaje, tražio dvije godine zatvora, a u optužnici nije opisao na koji je način majka ugušila dijete.

Iskaz obducenta i sporno tumačenje uzroka smrti

Nakon prigovora njezina branitelja da je smrt djeteta nastupila ugušenjem, saslušan je obducent. U iskazu na sudu tvrdio je da je smrt nastala ugušenjem, i to na način da su u tijelu novorođenčeta pronađeni tragovi lijekova i droge, zbog čega je došlo do smrti ugušenjem, što, prema navodima, nije kažnjivo, piše Portal Rogotin.

Sudac je donio oslobađajuću presudu, navodeći da nema uporišta u zakonu da bi takav način ugušenja bio kažnjiv, te ju je oslobodio optužbe. Na ovu presudu DORH ima mogućnost žalbe.