Slučaj iz Dalmacije: Vozio bez vozačke, policija mu privremeno oduzela automobil

U mjestu Poljica u petak navečer policija je zaustavila 31-godišnjeg vozača koji je upravljao automobilom iako mu je vozačka dozvola ranije ukinuta i oduzeta, odnosno prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje vozilom.

Kako navode iz Policijske postaje Trogir, vozač je zaustavljen 27. veljače 2026. godine u 21:20 sati. Tijekom postupanja policijskih službenika utvrđeno je i da kod sebe nije imao dokument kojim bi mogao dokazati identitet.

Policija predložila određivanje zadržavanja

S obzirom na to da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja koji je već prijavljivan zbog sličnih prekršaja te četiri puta pravomoćno kažnjen, policija ga je uhitila i odvela na nadležni sud. Od njega je privremeno oduzeto i vozilo.

Policija je sudu predložila određivanje zadržavanja u trajanju od 15 dana zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, izricanje kazne zatvora od 60 dana te oduzimanje osobnog automobila.

Sud je vozača pustio na slobodu, a odluku o sankcijama donijet će naknadno.