SLUČAJ IZ DALMACIJE Ponudio gostima rakiju na račun kuće, a unutra bio deterdžent. Dvoje ljudi teško ozlijeđeno

Iskreno suosjećam s tim ljudima i nadam se da će imati dovoljno sreće i dobrog liječnika te da će se s vremenom uspjeti gotovo potpuno oporaviti, kaže za 24 sata žena iz Hrvatske koja je prije više godina pretrpjela kemijske ozljede jednjaka nakon što joj je u bočici pića posluženo sredstvo za čišćenje. Iako njezin slučaj nije povezan sa slučajem 19-godišnjaka iz Rijeke te Puljanina Stanka Lakovića, u događaju je pretrpjela slične ozljede, a njezin oporavak budi nadu da je to moguće i u ova dva slučaja.

Zamolila je za anonimnost jer je uspjela, uz mnogo truda i vremena, nastaviti koliko-toliko normalno sa svojim životom. Slično kao dvojica koju smo spomenuli, u jednom ugostiteljskom objektu naručila je piće, no u originalnoj bočici bilo je posluženo nešto drugo, opasno sredstvo za čišćenje koje se u njoj nikako nije smjelo naći. Uzela je samo gutljaj, no i to je bilo sasvim dovoljno da joj uništi jednjak i nagrize probavni trakt.

Odmah je osjetila bol u ustima, grlu i jednjaku te pokušala usta isprati vodom. Bez uspjeha. Jaka lužina nagrizla joj je sluznicu jednjaka i želuca. U njezinu slučaju bila je riječ o nekoj vrsti nemara, a što se dogodilo u posljednja dva slučaja tek treba rasvijetliti kriminalističko istraživanje, koje je u tijeku.

- Ne znam kakve ozljede imaju slučajevi koji se spominju u javnosti, no moje ozljede bile su doista vrlo teške. Morala sam proći kroz tešku operaciju, a oporavak je trajao skoro godinu dana. Neizmjerno sam zahvalna liječnicima koji su vrhunski odradili svoj posao i zbog kojih ja danas mogu reći da sam se oporavila gotovo 100 posto te da živim život punim plućima i uživam u stvarima u kojima sam uživala prije tog događaja - nastavlja.

Kaže da su problemi s kojima se susretala bili vrlo teški i neugodni.

- Ne možete gutati, što je izuzetno frustrirajuće. Budući da ne možete jesti, gubite na težini. Imala sam tu sreću da sam doista imala odlične liječnike, no oporavak je, kao što sam rekla, bio dugotrajan. Danas mogu normalno jesti svu hranu, no povremeno osjećam tegobe povezane uz tu ozljedu - ispričala je žrtva, no nije željela detaljnije pojašnjavati o kakvim se tegobama radi.

Ono što ostaje i nakon fizičkog zacjeljivanja, dodaje žena, jesu psihološke posljedice.

- Uvijek je tu oprez, pazite što stavljate u usta. Nije samo fizička trauma bila prisutna već i ona psihička - otkriva sugovornica 24 sata.

Sličan slučaj imala je i Mirjana D., koja je 2012., radeći kao konobarica u kafiću na Hvaru, ne znajući, popila korozivno sredstvo za pranje posuđa, pri čemu joj je teško oštećen jednjak.

- Radila sam kao pomoćni šankist. Odlučila sam obrisati ogledalo iznad šanka i za to sam donijela ljestve, ali sam najprije odlučila popiti vode. Uzela sam bocu sa šanka pored cafe aparata i natočila misleći da je voda te uzela slamčicu i popila jedan gutljaj. Osjetila sam snažno pečenje te bol u grlu i vrisnula - kazala je Mirjana D. na sudu.

Od bola nije mogla ni progovoriti, pa im je, kad su je pitali što se dogodilo, pokazala na čašu i bocu vode. Pokušala je ispiranjem vodom i pijenjem vode, a potom i mlijeka, isprovocirati povraćanje, što joj nije uspjelo.

Uz to, Općinsko državno odvjetništvo u Zadru podignulo je 2017. optužnicu protiv muškarca jer je kao zaposlenik restorana u Zatonu ponudio rakijom na račun kuće petero gostiju iz kanistra u kojem se nalazio deterdžent za pranje posuđa. Dvoje gostiju odmah je ispljunulo tekućinu, ali su zadobili erozije jezika i usana uz crvenilo i otok, za što se navodi da su lake ozljede. Ipak, dvoje gostiju je progutalo tekućinu i od toga zadobilo teške ozljede.