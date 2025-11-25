Slovenija se povlači s Eurosonga?

Slovenija se tiho priprema povući iz Eurosonga 2026. Dok se Beč već sprema za europski glazbeni spektakl, u Ljubljani vlada potpuno drugačija atmosfera. Prema nacrtu Programskog i proizvodnog plana RTV Slovenija, zemlja će vrlo vjerojatno preskočiti sudjelovanje u sljedećem izdanju natjecanja, bez ikakve službene objave. To znači da neće biti izvođača, delegacije ni televizijskog prijenosa, a isto vrijedi i za Junior Eurovision. Najgledaniji glazbeni show na svijetu tako bi po prvi put nakon dugo godina mogao potpuno nestati sa slovenskih ekrana.

Slovenski javni servis već je mjesecima dosljedan u svom političkom stavu. Uprava RTV-a naglašava kako Slovenija neće sudjelovati dok je Izrael dio natjecanja, što je stav koji i dalje ostaje nepromijenjen. No politička motivacija samo je dio šire slike.

“Sportska godina” i proračunski rezovi

Drugi, jednako važan razlog, leži u financijama i opterećenosti resursa. Prema planu za 2026., RTV najavljuje godinu snažnog sportskog fokusa. Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini, Svjetsko prvenstvo u nogometu, kao i tradicionalna natjecanja u Kranjskoj Gori, Ljubnom i Planici, zahtijevaju ogromna ulaganja i maksimalne tehničke kapacitete. U takvim okolnostima Eurosong, poznat po svojoj produkcijskoj zahtjevnosti, očito gubi svoje mjesto u budžetu i prioritetima.

Zanimljivo je da se Slovenija unatoč tome ne povlači iz Europske radiotelevizijske unije (EBU). Predstavnici RTV-a nastavit će raditi u odborima i radnim skupinama, što pokazuje da ostaje dio sustava, ali bez sudjelovanja u najgledanijem projektu koji EBU organizira.

Fokus na domaću glazbu i kulturni identitet

Nije isključeno da će se slovenski bojkot nastaviti i u 2027., osobito ako bi pobjeda pripala Izraelu, čime bi ta zemlja postala domaćin sljedećeg natjecanja. Privremena odluka mogla bi tako prerasti u dugotrajnije odsustvo s eurovizijske pozornice.

Umjesto toga, RTV planira snažniji fokus na nacionalnu glazbenu i kulturnu produkciju. Najavljeni su novi folklorno inspirirani sadržaji, glazbeni formati za mlađu publiku, obiteljski zabavni programi te dokumentarci o povijesti slovenske televizije. Poseban prostor dobit će festivali kao što su Melodije morja in sonca i Poletna noć, čime se jasnije definira strateški zaokret prema domaćoj publici.

Moralna poruka ili racionalna odluka?

Najvažnije pitanje koje ostaje visjeti u zraku jest što zapravo stoji iza ovako velike promjene. Je li riječ o moralnom stavu ili o praktičnom potezu kojim RTV prikriva financijske i organizacijske izazove? Odgovor bi mogao biti jasniji nakon Generalne skupštine EBU-a 4. i 5. prosinca, kada će se raspravljati o budućnosti natjecanja i pravilima sudjelovanja.

Do tada je izvjesno samo jedno: dok će se Beč pripremati za glazbeni spektakl u svibnju iduće godine, Slovenija će ostati po strani, možda gledajući izvana, a možda i potpuno okrećući leđa Eurosongu.