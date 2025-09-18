Slovenija ima ponudu za Hrvatsku oko nove nuklearke Krško: "To je maćehinski prijedlog!"

Slovenija je uputila Hrvatskoj službeni prijedlog za gradnju nove zajedničke nuklearne elektrane Krško 2, a prijedlog je za Hrvatsku daleko nepovoljniji od sadašnjeg načina upravljanja nuklearkom u kojoj svaka strana ima 50 posto udjela.

Prema slovenskom prijedlogu, na koji se Hrvatska treba očitovati do konca rujna, najkasnije početkom listopada, Hrvatskoj se nudi tek jedna četvrtina suvlasništva u budućoj nuklearki i to bez prava odlučivanja, drugu četvrtinu dobilo bi slovensko državno elektroenergetsko poduzeće GEN, dok bi slovenska vlada imala 51 posto vlasništva nad nuklearkom, javlja Novi list.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Osim toga, Hrvatska, prema istom prijedlogu, ne bi smjela koristiti struju proizvedenu u Krškom nego bi, shodno suvlasničkom udjelu, dobila četvrtinu profita od prodaje struje isključivo na slovenskom tržištu.

– Ovakav maćehinski prijedlog hrvatska strana bi trebala odbiti, kategorički poručuje predsjednik Hrvatskog nuklearnog društva Davor Grgić i dodaje da bi i Slovencima bilo bolje da su ponudili način dosadašnjeg upravljanja nuklearkom u kojem je svaka strana proizvedenu električnu energiju koristila kako je htjela.

Ne treba nam profit od prodaje struje, kaže Grgić, treba nam struja koju onda Vlada može koristiti, primjerice, kao subvencionirani energent za socijalno ugrožene i slično.

Interes postoji

Još prije nepuna tri mjeseca, podsjeća Novi list, tijekom susreta slovenskog i hrvatskog premijera na graničnom prijelazu Vinica iskazana je načelna spremnost za gradnju nove zajedničke nuklearke.

Slovenski premijer Golob poručio da su »jako zainteresirani da Republika Hrvatska sudjeluje u pripremi toga projekta«, no najava konkretnijih aktivnosti i detalja oko suvlasništva i načina upravljanja budućom nuklearkom nije bilo.

Premijer Plenković tada je kazao:

"Mi smo zainteresirani za nastavak suradnje, idealno po postojećem modelu, ali smo otvoreni za razgovore s obzirom na to da su sasvim nove okolnosti te da na taj način osiguramo električnu energiju za naše građane ne za pet, 10, nego za 100 godina u budućnosti", kazao je Plenković.

Prošlog je tjedna, pak, ministar gospodarstva Ante Šušnjar na brifingu s novinarima rekao da mu je »želja da nuklearna elektrana nikne na hrvatskom tlu«.