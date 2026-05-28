Natjecatelji EP-a u jedrenju oduševljeni Hrvatskom: "Prokleto briljantno"

Prošlotjedno Europsko prvenstvo u jedrenju, kojem je domaćin bila Marina Kaštela, donijelo je i konkretnu korist hrvatskom turizmu jer su brojni sudionici nakon natjecanja ostali na odmoru u Hrvatskoj.
Više poznatih imena iz klase ILCA 7 odlučilo je produžiti boravak i istražiti hrvatsku obalu i otoke.
„Mnogi su me pitali za savjet gdje otići. Jedna ekipa je, primjerice, otišla na Vis i tamo iznajmila brod, a druga skupina odlučila se za podužu biciklističku turu po Hvaru, Braču i dalmatinskoj obali“, rekao je Filip Jurišić, jedriličar splitskog Mornara, hrvatski olimpijac i osvajač brončane medalje na Europskom prvenstvu.
Oduševljenje Hrvatskom nije skrivao ni Britanac Sam Whaley, koji je dojmove podijelio na društvenim mrežama.
„Biciklistička tura po hrvatskim otocima i obali. Toplo preporučujem, prokleto briljantno!“, napisao je Whaley.
