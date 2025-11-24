Slovenci održali referendum o potpomognutom samoubojstvu, evo što su odlučili

Slovenci su na referendumu odbacili zakon koji je terminalno bolesnim odraslim osobama dopuštao da okončaju svoj život, nakon što su kritičari pokrenuli kampanju protiv tog zakona.

Oko 53 posto od 1,7 milijuna birača s pravom glasa glasalo je protiv zakona kojim se predlaže legalizacija potpomognutog umiranja, prema preliminarnim rezultatima koje su u nedjelju objavile izborne vlasti, piše Al Jazeera.

Rezultati znače da će provedba zakona biti obustavljena na najmanje godinu dana. Slovenski parlament odobrio je zakon u srpnju, dopuštajući potpomognuto umiranje nakon što ga je podržao referendum 2024. godine.

No, novo glasanje sazvano je nakon što je građanska skupina, koju podržavaju Katolička crkva i konzervativna parlamentarna oporba, prikupila više od 40.000 potpisa potrebnih za ponavljanje izbora.

Ales Primc, voditelj Glasa za djecu i obitelj, nevladine organizacije koja je organizirala kampanju protiv glasanja, reagirao je na rezultate rekavši da su "solidarnost i pravda" pobijedile.

"Svjedočimo čudu. Kultura života pobijedila je kult smrti", rekao je Primc nakon glasanja.

Prema spornom zakonu, terminalno bolesni pacijenti imali bi pravo na pomoć pri umiranju ako bi njihova patnja bila nepodnošljiva i ako bi sve mogućnosti liječenja bile iscrpljene.

Također bi omogućio potpomognuto umiranje ako ponude liječenja nisu imale razumne izglede za oporavak ili poboljšanje pacijentovog stanja, ali ne i okončanje nepodnošljive patnje uzrokovane mentalnom bolešću.

Premijer Robert Golob pozvao je građane da podrže zakon „kako bi svatko od nas mogao sam odlučiti kako i s kojim dostojanstvom će okončati svoj život“.

No, Katolička crkva rekla je da dopuštanje potpomognutog umiranja „protivi temeljima Evanđelja, prirodnog prava i ljudskog dostojanstva“.

U lipnju 2024. 55 posto podržalo je zakon.

Odaziv na nedjeljnom referendumu bio je 40,9 posto – taman dovoljno da glas protiv dostigne prag.

Nekoliko europskih zemalja, uključujući Austriju, Belgiju, Nizozemsku i Švicarsku, dopušta terminalno bolesnim osobama da prime medicinsku pomoć kako bi okončali svoj život. Međutim, u drugim zemljama to ostaje zločin, čak i u slučajevima teške patnje.

U svibnju je donji dom francuskog parlamenta u prvom čitanju odobrio zakon o pravu na smrt. Britanski parlament raspravlja o sličnom zakonodavstvu.