Slovenci glasali protiv zakona o potpomognutom samoubojstvu

Slovenski birači na današnjem su referendumu većinom rekli "ne" zakonu o potpomognutom dobrovoljnom okončanju života, čime se poništava propis koji je parlament usvojio u srpnju ove godine.

Prema neslužbenim podacima Državnog izbornog povjerenstva, nakon 99,8 posto obrađenih glasova protiv zakona izjasnilo se više od 368 tisuća građana, odnosno 53,4 posto birača koji su izašli na referendum. Za njegovo zadržavanje glasalo je nešto više od 321 tisuće ljudi, što čini 46,6 posto.

Time je ostvaren i zakonski prag potreban za odbacivanje – najmanje 339.205 glasova "protiv". Na birališta je izašlo 40,91 posto od oko 1,7 milijuna birača s pravom glasa. Zakon nije prošao u gotovo svim izbornim jedinicama, a iznimka je bilo središte Ljubljane, gdje je prevladala potpora prijedlogu.

"Kultura života nadjačala kult smrti"

Riječ je o 34. referendumu u povijesti samostalne Slovenije. Birališta su zatvorena u 19 sati, nakon čega su počeli pristizati prvi neslužbeni rezultati.

Inicijator referendumskog izjašnjavanja, čelnik Pokreta za djecu Aleš Primc, ishod je nazvao "velikom pobjedom suosjećanja i solidarnosti". Zahvalio je građanima, liječnicima, vjerskim zajednicama i političkim akterima koji su podržali inicijativu te poručio da je, kako je rekao, "kultura života nadjačala kult smrti". Istaknuo je i da država mora jačati dostupnost zdravstvene i palijativne skrbi za bolesne, starije i osobe s invaliditetom, umjesto nuditi put prema potpomognutom okončanju života.

Osporeni zakon predviđao je mogućnost potpomognutog samoubojstva za punoljetne pacijente koji bi zadovoljili stroge medicinske uvjete. Postupak je uključivao dvostruko izražavanje namjere liječniku, nakon čega bi zahtjev procjenjivali neovisni liječnik i psihijatar. Zdravstvenim djelatnicima bilo bi zajamčeno pravo na priziv savjesti. Propis nije dopuštao potpomognuto okončanje života maloljetnicima, niti u slučajevima neizdržive patnje povezane s mentalnim bolestima, dok je eutanazija – izravno usmrćivanje uz pomoć treće osobe – i dalje ostajala zabranjena.