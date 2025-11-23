Slovenci danas odlučuju o potpomognutom samoubojstvu

U Sloveniji je danas u 7 sati otvoreno više od 3000 biračkih mjesta na kojima će građani odlučivati ​​o provedbi zakona o potpomognutom samoubojstvu.

Biračka mjesta bit će otvorena do 19 sati, a prvi rezultati očekuju se nakon 19:30 sati, izvijestila je Slovenska tiskovna agencija (STA).

Referendumsko pitanje glasi: Jeste li za provedbu zakona o potpomognutom dobrovoljnom prekidu života, koji je Državni zbor usvojio 24. srpnja 2025.? Birači glasaju zaokruživanjem za ili protiv.

Zakon omogućuje odrasloj osobi, sposobnoj samostalno donositi odluke o sebi, da dobrovoljno prekine svoj život ako trpi nepodnošljivu bol zbog teške neizlječive bolesti ili drugog trajnog oštećenja zdravlja, izvijestili su slovenski mediji.

Glasanje na referendumu bilo je moguće od utorka do četvrtka, kada je glasalo 35.730 birača, odnosno 2,11 posto registriranih.

Zakon će biti odbačen na referendumu ako većina birača glasa protiv njega, pod uvjetom da najmanje jedna petina svih birača glasa protiv zakona.

Prema posljednjim podacima, broj birača je 1.696.025, što znači da 339.205 birača treba glasati protiv zakona da bi ga odbacili.