Slovenac na Dalmatini vozio s lažnom hrvatskom vozačkom

Tijekom rutinske kontrole prometa na autocesti A1 kod Benkovca, policijski službenici u nedjelju poslijepodne zaustavili su 25-godišnjeg slovenskog državljanina. Vozač im je na uvid dao hrvatsku vozačku dozvolu koja se kasnije pokazala krivotvorenom. Incident se dogodio oko 17:20 sati, kada je zaustavljen osobni automobil slovenskih registarskih oznaka, objavila je policija.

Nakon što je utvrđeno da je riječ o krivotvorini, vozač je odmah priveden u policijske prostorije radi provođenja kriminalističkog istraživanja.

Kaznena i prekršajna prijava

Protiv 25-godišnjaka slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krivotvorenja isprave. Uz to, bit će mu izdan i prekršajni nalog jer je vozilom upravljao prije stjecanja prava na upravljanje.