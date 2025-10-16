Sloković o Danki Derifaj: "Režem diplomu ako mi nađete da je netko osuđen za to"

Dva mjeseca nakon što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić naložio izvanredni nadzor u splitskom tužiteljstvu zbog slučaja pjevača Marka Perkovića Thompsona i optužnice protiv novinarke Danke Derifaj, objavljeni su rezultati.

Turudić je u izjavi za medije pojasnio kako se nadzorom provjeravalo zašto je za podizanje optužnice trebalo čak četiri godine te zašto tužiteljica zadužena za predmet o tome nije obavijestila svoje nadređene,

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iako Turudić priznaje da je postupak mogao biti gotov znatno ranije, tužiteljica koja je potpisala optužnicu neće snositi nikakvu odgovornost.

Predložena uvjetna kazna od četiri mjeseca zatvora

Optužnica splitskog tužiteljstva tereti novinarku Danku Derifaj i snimatelja Petra Janjića za kazneno djelo povrede nepovredivosti doma. Sporni prilog sniman je na krovu zgrade na splitskom Žnjanu, prostoru koji pjevač Marko Perković Thompson koristi kao dio svoje terase. Susjedi ga, međutim, optužuju za bespravnu uzurpaciju zajedničkog prostora, a novinarka je ondje snimala dio istraživačke priče za emisiju Potraga.

Iz Općinskog suda u Splitu potvrđeno je kako je uz optužnicu stigao i kazneni nalog kojim se za novinarku predlaže četiri mjeseca zatvora, uvjetno na godinu dana. Sud o tom prijedlogu još nije odlučio.

Glasnogovornica suda Jasenka Pavlović za RTL je pojasnila proceduru: "Kazneni nalog se tada uručuje okrivljeniku. Ako je okrivljenik suglasan s njim, dolazi do pravomoćnosti kaznenog naloga, odnosno presude. Ako nije suglasan, ulaže prigovor i postupak se vraća optužnom vijeću, odnosno potvrđivanju optužnice."

Sloković: Ne priznajemo krivnju

Odvjetnica Danke Derifaj, Jadranka Sloković, izjavila je da ih rezultati nadzora nisu iznenadili.

"Nismo ni očekivali drugačiji ishod, dakle, izvanredni nadzor je pokazao da je stanje u DORH-u više-manje redovno", kazala je.

Kaže da obrana ne namjerava prihvatiti kazneni nalog: "Nama ne pada na pamet pristati na to. Ne priznajemo krivnju. Ako mi pokažete nekoga tko je kazneno gonjen i osuđen jer je ušao u tuđi vrt, i to sa suvlasnikom, ja režem svoju diplomu."

Odvjetnici pjevača Marka Perkovića Thompsona jučerašnji nalaz nadzora nisu željeli komentirati, prenosi Index.