Slijede nam udarni dani Zimske Adventure u Trogiru – od Jelene Rozge i Hiljsona Mandele do Teške Industrije, dječjeg programa, sporta i tradicionalnog Badnjaka

Zimska adventura u Trogiru ulazi u svoje najjače dane, a pred nama su vikend i tjedan uoči Božića ispunjeni glazbom, događanjima za sve generacije te bogatim gastro i sportskim programom. Povijesna jezgra grada ponovno postaje središte dobre zabave, blagdanskog druženja i pravog adventskog ugođaja.

Već ovaj vikend Trogir očekuju veliki glazbeni nastupi koji će obilježiti ovogodišnji adventski program. Prvo će u petak publiku raspjevati i rasplesati jedna od najvećih regionalnih zvijezda – Jelena Rozga, a u subotu, 20. prosinca, na pozornicu stiže Hiljson Mandela, jedno od najzvučnijih imena nove generacije. Kao uvod u večer nastupit će Dani, koji će dodatno zagrijati atmosferu prije glavnog koncerta.

Glazbeni program nastavlja se i u danima koji slijede, a posebna poslastica za ljubitelje legendarnih hitova je koncert Teške industrije 23.12., koji donosi dozu nostalgije i rock emocije u adventsko okruženje Trogira.

Osim večernjih koncerata, Zimska Adventura nudi bogat dnevni program. Najmlađe očekuju dječje predstave, doček Djeda Mraza i prigodni sadržaji koji stvaraju onu pravu božićnu čaroliju, dok će ljubitelji aktivnog adventa moći uživati u rekreativnom programu na otvorenom – sad već tradicionalnom Adventura trailu koji je na rasporedu ovu nedjelju, 21. prosinca.

Posebno mjesto u programu zauzima Badnjak, koji u Trogir donosi nezaobilazni gastro ugođaj – tradicionalna jela koja nam priprema Udruženje obrtnika Trogir, druženje i zajedničko obilježavanje blagdana uz glazbu i dobru atmosferu. Za Badnjak će nas na trgu zabavljati Trogirski kanti. Adventske kućice i ponuda lokalnih delicija dodatno zaokružuju doživljaj i pozivaju na opušteno predbožićno druženje.

Zimska Adventura u Trogiru još jednom potvrđuje zašto je omiljeno mjesto susreta, glazbe i blagdanskog duha – spoj velikih koncerata, sadržaja za djecu, sporta i gastronomije čini program koji nudi ponešto za svakoga.

Pred nama su udarni dani adventa – Trogir živi punim zimskim ritmom: dođite, uživajte i osjetite blagdansku atmosferu grada.