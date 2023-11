SLIJEDE KLJUČNE BITKE ZA EUROPSKO PRVENSTVO Novi igrači i povratnici u reprezentaciji o odlučujućim utakmicama: "Nećemo ići podcjenjivački"

Pred hrvatskom reprezentacijom ključne su utakmice za plasman na Europsko prvenstvo. Hrvatska u subotu mora u gostima pobijediti Latviju, a u utorak Armeniju na Maksimiru i pritom se nadati da Wales neće osvojiti maksimalnih šest bodova protiv Armenije i Turske, piše Index.

Povratak nakon pet godina

Zlatko Dalić odlučio je za ove ključne susrete pozvati nekoliko novih igrača. U reprezentaciji su prvi put Dinamov Martin Baturina i Rijekin Marco Pašalić, dok su nakon kraćih ili duljih perioda izbivanja vraćeni Marko Pjaca, Marin Pongračić i Luka Sučić.

Pjaca se u reprezentaciju vratio nakon pet godina:

"Dosta je tu novih lica, ali navike su iste. Bilo je teških trenutaka, ali to je iza mene, dogodilo se to što se moralo dogoditi. Tu je neka lekcija, hvala Bogu vratio sam se, pokazao sebi i drugima da mogu opet biti na nivou od prije. Nisam očekivao povratak u reprezentaciju tako brzo nakon dolaska u HNL, nadao sam se i radio sam za to, ali evo, dogodilo se već sad.

To jutro sam se jako iznenadio, bio sam presretan. Dobio sam neke poruke i čestitke, ali nisam još bio siguran što mi čestitaju. Spreman sam, dosta sam se dignuo u formi, fizički sam stvarno dobro, definitivno sam spreman."

"Nećemo ići podcjenjivački"

Na pitanje što izbornik traži od njega i ekipe rekao je: "Nema tu neke filozofije, moramo pobijediti u ove dvije utakmice. Idemo samouvjereno, dobro smo se spremili, nema kalkulacija, idemo po pobjede. Igramo u gostima, nema opuštanja ni nonšalancije, gard i samopouzdanje da, ali ne podcjenjivački."