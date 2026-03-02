Šleper ignorira zabranu i ponovno prelazi preko povijesnog mosta u Splitu!

Unatoč jasno postavljenim prometnim znakovima (!) koji zabranjuju promet teških teretnih vozila iznad 5,5 tona, brojni vozači šlepera, često teži i preko 30 tona, i dalje ilegalno prelaze preko povijesnog mosta Rakite u Žrnovnici, na istoku Splita. Tomu smo svjedočili i ovog ponedjeljka, kada je pred našim očima, po tko zna koji put, šleper prešao preko ovog mosta. Valja naglasiti da je riječ o povijesnom i zaštićenom mostu Rakite!

Most je saniran nakon što je, ne tako davne, 2020. godine oštećen uslijed prometne nesreće u kojoj je vozač radnog stroja udario u most i napustio mjesto nesreće.

Prometni znakovi i zabrane očito ne predstavljaju dovoljan odvratni faktor za vozače šlepera, a nadležni još uvijek nisu uveli efikasne mjere kontrole i nadzora. Policija i prometna inspekcija povremeno provode nadzor, no kako sada stvari stoje, šleperi i dalje nesmetano prelaze preko mosta.

Stanovnici i lokalni vozači, s kojima smo nebrojeno puta do sada razgovarali, iz dana u dan sve su zabrinutiji jer svaki prolazak teških vozila dodatno opterećuje konstrukciju mosta, koji je, kako smo već naglasili, ne samo povijesni nego i zaštićeni objekt. Posebno su zabrinuti zbog mogućih posljedica u slučaju nesreće, jer bi urušavanje ili oštećenje mosta moglo ugroziti živote i imovinu građana, ali i prekinuti prometnu povezanost cijelog dijela Žrnovnice.

Prometni znakovi zabrane postavljeni su na ključnim ulazima u most, no očito nisu dovoljni da spriječe prolazak teških teretnih vozila.

Ovo su samo neke od situacija koje smo do sada zabilježili — poput videa spornog prelaska koji je na lokalnim mrežama pregledan preko pola milijuna puta u samo jedan dan, jer zabrana na papiru očito ne sprječava vozače da i dalje 'gaze' preko mosta.

Prometni znak zabrane postavljen je na ulazu s obje strane mosta kako bi se zaštitila konstrukcija i spriječilo oštećivanje, no vozači ga često ignoriraju ili jednostavno prolaze unatoč jasnoj zabrani. U nekoliko zabilježenih slučajeva, uključujući i prevrtanje šlepera kod mosta...

Stanovnici Žrnovnice i Korešnice godinama upozoravaju na problem te ukazuju da zabrane ostaju samo simbolične ako se ne provode i ne sankcioniraju, jer šleperi i dalje svakodnevno prelaze preko mosta, ugrožavajući infrastrukturnu sigurnost i kulturnu baštinu ovog dijela Splita.