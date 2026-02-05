Slavni glumac završio u bolnici, zabrinuo fanove objavom

Holivudski miljenik Channing Tatum šokirao je svoje pratitelje objavom iz bolničke sobe. Na crno-bijeloj fotografiji glumac izgleda iscrpljeno, odjeven u bolničku haljinu i s kapom na glavi, dok leži u krevetu spojen na medicinsku opremu, piše Večernji.

Iako je prizor zabrinjavajuć, Tatum je u svom stilu poslao poruku odlučnosti i borbenosti. "Samo još jedan dan. Još jedan izazov. Ovaj će biti težak. Ali nema veze. Idemo to odraditi", napisao je u opisu fotografije. Njegova objava odmah je izazvala lavinu reakcija, a prostor za komentare ispunile su poruke podrške i želje za brzim oporavkom. "Što se dogodilo?" i "Nadam se da si dobro", samo su neki od zabrinutih komentara obožavatelja, dok su mu mnogi poručili da se drži.

View this post on Instagram A post shared by Channing Tatum (@channingtatum)

Kako se doznaje, glumac je morao na hitnu operaciju ramena nakon teške ozljede koju je zadobio na skijanju. Nesreća se dogodila tijekom njegovog boravka na Sundance Film Festivalu krajem siječnja, gdje je imao i više nego dobar razlog za slavlje. Ova ozljeda dolazi u nezgodnom trenutku, samo nekoliko mjeseci nakon što je krajem 2025. godine pretrpio i ozljedu noge na snimanju filma "Avengers: Doomsday". Čini se da uloga akcijskog junaka uzima svoj danak, o čemu je i sam Tatum nedavno otvoreno govorio, našalivši se kako se u glavi osjeća kao da ima 26, ali ga tijelo sve više podsjeća na njegove stvarne godine.

Vijest o operaciji stigla je kao hladan tuš nakon što je Tatum proživljavao neke od najsvjetlijih trenutaka u karijeri. Naime, samo nekoliko dana prije nesreće, njegov novi film "Josephine" postigao je golem uspjeh na Sundanceu. U toj snažnoj obiteljskoj drami, u kojoj glumi uz Gemmu Chan, Tatum tumači oca djevojčice koja svjedoči seksualnom napadu. Film je osvojio dvije najprestižnije nagrade festivala, Veliku nagradu žirija i Nagradu publike, čime je Tatum još jednom dokazao svoj glumački talent i izvan akcijskog žanra.