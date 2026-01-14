Slavna vizažistica otkrila trik za prekrivanje prištića

Prištići se pojave i kada je rutina njege besprijekorna, često baš u nezgodnom trenutku. Mnogi ih prekrivaju na isti način: malo agresivnog tretmana preko noći i korektor preko dana.

No slavna vizažistica Nam Vo pokazala je tehniku zbog koje nepravilnosti postaju gotovo neprimjetne, a temeljni trik krije se u nijansi proizvoda, piše Novi list.

Ključ je u pravilnoj nijansi korektora

Većina korektora namijenjena je posvjetljivanju područja ispod očiju, no upravo je to ono što ne želimo kada prikrivamo prištić.

Za nesavršenosti na koži treba odabrati nijansu tamniju od uobičajenog korektora, da bi se izbjeglo naglašavanje izbočenog dijela kože.

Tamnija nijansa vizualno “povlači” područje u ravninu i ublažava reljef prištića.

Tehnika nanošenja

Umjesto sitnih točkica korektora, Nam Vo koristi mali, plosnati kist kojim više puta lagano povlači korektor preko područja koje prekriva. Time se postiže ravnomjernije prikrivanje i bolja kontrola nad pigmentom.

Pravilno blendanje

Beautyblender ili spužvica trebaju biti vlažni, nikako suhi. Kružnim pokretima lagano se ujednači područje oko prištića, a ne samo njegova točka. Time se stapa granica između kože i korektora, što daje prirodniji, “blurani” efekt.

Postojano setiranje

Za savršeno matiranje i dulju izdržljivost koristi se prešana matirajuća puder-nijansa koja je također blago tamnija od standardne.

Malim, mekanim kistom utapkava se preko prikrivenog područja i okolne kože. Ovaj korak dodatno umanjuje vidljivost reljefa i osigurava da korektor ostane postojan.