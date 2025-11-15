Slavlje Mertojaka u Zagrebu

Kuglači Mertojaka vratili su se na pobjedničke staze i to na najbolji mogući način – uvjerljivom predstavom u Zagrebu protiv uvijek neugodnog domaćina, Grmoščice. Nakon dva bolna poraza na Poljudu, oba na razliku u ukupno srušenim čunjevima, te zahtjevnog nastupa na Europa kupu u Osijeku gdje su osvojili broncu, pred splitskom je momčadi bio novi veliki izazov. Treći uzastopni prvenstveni poraz ozbiljno bi poljuljao njihove ambicije uoči ključnog dijela sezone.

No, u kuglani Grmoščice vidjeli smo Mertojak kakvog navijači priželjkuju – moćan, koncentriran i rezultatski dominantan. Konačnih 7:1 uz impresivnih 3877 srušenih čunjeva, čak 184 više od domaćina, potvrda su da je forma ponovno na uzlaznoj putanji, i to u idealnom trenutku pred gostovanje u Mađarskoj, gdje ih sljedećeg vikenda čeka prva utakmica osmine finala Lige prvaka protiv Szegedi TE.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Mertojak je već u prvom bloku pokazao da je došao po pobjedu. A. Kovač, D. Dimitrovski i G. Pofuk bili su sigurni, svaki odnoseći poen na svoju stranu. Iako je N. Muše tijesno izgubio dvije staze, njegovih 636 čunjeva ipak su dodatno gradili ukupnu razliku. U završnici su briljirali M. Matić i posebno I. Totić, koji je s 684 čunja ponio epitet igrača utakmice.

Pojedinačni rezultati – Grmoščica : Mertojak 3:5 (3693:3877)

K. Milinković – A. Kovač 0:1 (593:644)

V. Galjanić – D. Dimitrovski 0:1 (613:617)

B. Gašpert – G. Pofuk 0:1 (636:653)

L. Požega – N. Muše 1:0 (625:636, 1:3 u setovima)

M. Donkovski – M. Matić 0:1 (581:643)

D. Fučkar – I. Totić 0:1 (645:684)

Stanje na tablici

U ostalim susretima kola bilo je itekako uzbudljivo. Zadar je nakon velike pobjede nad Mertojakom jedva slomio Otpor Osijeka u Mocirama – završilo je 5:3 uz samo 3 čunja prednosti. Zaprešić je u Bjelovaru slavio maksimalnih 8:0, dok je najneugodnije iznenađenje priredio Poštar, koji je na svojoj kuglani poražen 5:3 od Velebita.

Na tablici i dalje vlada gustoća:

Zaprešić – 12 bodova

Zadar – 12 bodova

Mertojak – 10 bodova

Velebit – 10 bodova

Uspješan splitski dan u Zagrebu upotpunile su i kuglačice ŽKK Split, koje su slavile protiv Kustošije rezultatom 5:3 i ostale u vrhu ženskog prvenstva.

Pred splitskim kuglačima je izrazito zahtješan raspored u kojem će kombinirati domaće obveze i nastup u Ligi prvaka. Susret protiv Velebita u Otočcu, direktan dvoboj za treće mjesto, bit će odgođen zbog europskih obveza, pa će momčad najprije odigrati posljednje kolo prvog dijela prvenstva protiv Osijeka na Poljudu.

Raspored Mertojaka u sljedećim danima:

22.11. – Szeged (Mađarska): 1/8 finala Lige prvaka

29.11. – Mertojak – Osijek (Poljud)

6.12. – Uzvrat Lige prvaka u Splitu

7.12. – Velebit – Mertojak (Otočac)