Slavko Goluža prisjetio se EP 2014.: "Napravio sam isto što i Sigurdsson, podržao me samo Nikola Karabatić"

Hrvatski izbornik Dagur Sigurðsson sasuo je u četvrtak drvlje i kamenje na organizatora Eura zbog loših uvjeta i iznimno napornog rasporeda, koji je Hrvatsku u svakom pogledu stavio u lošiju poziciju od ostalih sudionika polufinalnih nadmetanja. Pričao je o katastrofalnim uvjetima i igranju dviju utakmica u 22 sata, o napornom putovanju od Malmöa do Herninga, o tome da nije imao vremena održati trening i snimanje protivnika, o ne baš najboljem smještaju... Pričao je o brojnim propustima u organizaciji. U medijima se pojavila i informacija o lošoj hrani...

Trenirajući sa svojim Bjelovarom, kojeg je preuzeo prije desetak dana, za praćenje Eura na kojem su naši rukometaši opet ostvarili uspjeh, vremena je imao bivši hrvatski izbornik Slavko Goluža koji je hrvatskom rukometu u razdoblju od 2011. do 2015. donio tri vrijedna odličja - tri bronce - sa Eura u Srbiji i s Olimpijskih igara u Londonu 2012. te sa SP-a iz Španjolske 2013. Nakon toga bio je četvrti na Euru 2014. u Danskoj te je otišao iz reprezentacije nakon SP-a u Kataru 2015.

Pročitavši izvještaje i medijske napise iz Danske, osjetio je potrebu javiti se, pa je dao intervju Sportskim novostima.

- Opet se ponavlja ista priča jer jako dobro pamtim da se tako nešto slično, gotovo identično, dogodilo meni i mojoj reprezentaciji na Euru 2014. Povijest se ponavlja i to je stvarno sramotno za organizatora. U Brøndbyju je u prvom krugu sve bilo kako-tako, dok smo u drugom krugu u Aarhusu imali hranu potpuno neprimjerenu za profesionalne sportaše i napore koje oni trebaju podnositi na takvom jednom napornom turniru. Smještaj nam je također bio loš, loši su bili kreveti na kojima su igrači spavali...

Kad je hrvatska reprezentacija pod njegovim vodstvom izborila prolazak u polufinale, u Herningu su se okolnosti još pogoršale i bile su iste kao što su sada Sigurðssonovim igračima.

- Nismo, doduše, morali putovati tako dugo kao što su putovali dečki sada iz Malmöa, ali smo isto bili smješteni izvan grada i morali smo putovati duže od ostalih do dvorane. Sjećam se toga jako dobro, bio sam prilično ljutit i to sam otvoreno rekao baš kao što je to sada učinio Sigurðsson. Na predstavljanju uoči polufinala s Danskom publika me je tada strašno izvrijeđala i izviždala. Potpuno sam siguran da će isti slučaj biti i sada. Sigurðsson se upustio u rat...

Goluža je "sjeo u vremeplov" i vratio se 12 godina unatrag te se sjeća da je tada bio u Herningu "persona non grata" jer je svojim obraćanjem izazvao bijes mnogih:

- I mediji su me zbog toga ismijavali, teško se bilo koncentrirati na ono po što smo došli u Dansku. Ispalo je da se bez veze žalimo, a stvarno nije bilo tako. Uvjeti su bili katastrofalni. Kad samo pomislim kakve savršene uvjete svi imaju kad se neko natjecanje održava u Hrvatskoj, kao što je to bilo 2000., 2009., 2018. i 2025...

I stvarno je tako, bivši izbornik uopće ne pretjeruje, Hrvatska je u pravilu najbolji organizator...

Nakon što je tijesno tada izgubio u polufinalu od Danske (27-29), a zatim i u utakmici za treće mjesto od Španjolske (28-29), Goluža je s pravom bio revoltiran. Jedan mu je čovjek ipak pružio podršku:

- Samo Nikola Karabatić, on je javno priznao da je sve bilo tako kako sam tada govorio. Svaka mu čast zbog toga, uvijek je bio gospodin...

Bio je to Euro na kojem su Francuzi uzeli zlato Dancima u finalu; Karabatić je bio MVP Eura, a Domagoj Duvnjak najbolji srednji vanjski...

Da, povijest se ponavlja u tim sitnim trikovima koji nekome oduzimaju, a nekome daju prednost. Valjda se ipak neće ponoviti i tadašnji ishod za hrvatsku reprezentaciju...