Slaven Bilić vraća se u Premier ligu?

Slaven Bilić dovodi se u vezu sa senzacionalnim povratkom u Premier ligu!

Opasno se trese stolica Grahamu Potteru, koji je katastrofalno krenuo u novu sezonu s West Hamom, u četiri odigrana kola Premier lige upisali su isto toliko poraza, a i ispali su iz Liga kupa.

Zbog toga vlasnik kluba David Sullivan ozbiljno razmatra mogućnost da se obrati Biliću da izvuče West Ham iz rezultatske krize, ekskluzivno doznaje talkSport.

Bilić uživa veliku popularnost među navijačima, bio je njihov miljenik kao igrač, a onda i kao trener jer je tijekom svog prvog mandata momčad doveo do visokog sedmog mjesta na tablici.

Međutim, nije jedini kandidat za vruću londonsku klupu, tu se još spominju Nuno Espirito Santo i Sean Dyche.

Potter je, podsjetimo, preuzeo West Ham u siječnju ove godine, u polusezoni je upisao devet poraza, pet pobjeda i isto toliko remija, a unatoč velikom ulaganju u momčad, potrošili su 125 milijuna funti na pojačanja, stvari ne izgledaju najbolje ni ove sezone, piše gol.hr.