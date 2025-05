Slaven Bilić oglasio se o svom preuzimanju Hajduka, evo što je poručio svima

Na Poljudu sve vrije od nezadovoljstva, i to ne samo navijača nego i svih ostalih aktera, vodstva kluba, stručnog i igračkog kadra, do zadnjeg uposlenika. Zato u taboru Hajduka upinju sve snage da bi barem donekle stabilizirali situaciju, pa se u javnost na posredan način, preko "glasnogovornika", plasiraju razna kadrovska rješenja. No stanje je vrlo kritično, od svega je jedino izvjesna dilema, zapravo nepoznanica tko će se od prozvanih odazvati svojoj ljubavi. To je pitanje za milijardu dolara, prenose Sportske novosti.

Kao pandan povratku Zvone Bobana na Maksimir, kod kadrovika Hajduka nameće se uvjerenje da bi Slaven Bilić na isti način mogao preuzeti neku od ključnih funkcija splitskog kluba. Premda je poznato Bilićevo stajalište. On je u više navrata, pa i ovom prilikom, poručio:

- Ja sam nogometni trener, namjera mi se i dalje posvetiti tom poslu.

Oštar demanti

Naravno, bogohulno bi mu bilo sada, kada je već tako odlučio, ponuditi mjesto trenera Hajduka. Bilić je zajedno s još trojicom svojih drugova i suigrača Igorom Štimcem, Aljošom Asanovićem i Alenom Bokšićem već pomagao Hajduku, kao član Uprave i dioničar, ali poslije toliko godina prečesto nesretnih izbora brojnih trenera, u ovako bolesnom stanju kluba, zaista je nevjerojatno da bi prihvatio ponudu. Uostalom, najbolja lekcija mu je sve što je doživio Ivan Leko, koji se odazvao pozivu najdražeg kluba, pa je vrlo brzo naišao na probleme i otišao je s Poljuda. Vjerojatno vrijeme radi svoje, postalo je jasno svima, pa i onima u udruzi Naš Hajduk da bez korištenja iskustva i znanja niza veterana nema pravog napretka. Međutim, na Poljudu je stvarana klima da bi se mnogi od tih bivših igrača, ovakvi i onakvi, angažmana prihvatili isključivo iz koristi, pa su se tako mnogi udaljili, čak i ne dolaze na utakmice ili se povremeno pojavljuju najčešće u prigodama proslava ili tužnih ispraćaja.

U ovom trenutku klub je dospio na niske grane i sada je aktualno pitanje dostojne završnice sezone. Ali što se ovo događa uoči Jadranskog derbija? Je li zaista moguće da je na pomolu farsa od te utakmice? Tko je tu u pravu, oni iz tjednika Nacional, koji su pisali o nesportskom planu navodno smišljenom u dogovoru rukovodstva Hajduka i predstavnika navijača, bilo kluba Torcida, odnosno udruge Naš Hajduk, ili je s pravom isporučen demanti Hajduk Authentica, brzo će se otkriti.

Imate li poštenja i obraza?

Spominjao se skandalozan plan prema kojem će se, ako se momčad Hajduka koja bi ionako nastupila oslabljena (Prpić je kažnjen, Livaja i Uremović upitni) ipak uspije othrvati Riječanima na terenu, priredila bi organizirana provala huligana u teren, da izazovu prekid utakmice, što bi automatski značilo pobjedu Rijeke par-forfe 3-0.

Priča je baš nevjerojatna jer bi tako mržnja u odnosu na zagrebačke "modre" nadvladala ljubav prema "bijelima", dogodio bi se nonsens, zaista besmisleni potez svjetskih razmjera. Ili je ta objava ipak jedna smislena, doslovno vražja kombinacija, složena u nečijem zločestom umu, drugo se ne može kazati, isključivo s namjerom onemogućavanja eventualne pobjede riječkog prvoligaša? Koji bi, odmah neka je jasno, u ovom stanju svakojake poremećenosti, u otvorenoj borbi na terenu zaista mogao doći do tri odlučujuća boda. U slučaju da se zaista radi o demonskim planovima ili o prozirnom podmetanju da bi se onemogućila Dinamova obrana naslova prvaka, i jedan i drugi scenarij zaslužuju najoštrije osude.

U svemu ima samo jedan jedini način da Hajduk obrani svoj čisti obraz, a to je da se škvadra Gennara Gattusa igrom pokuša na dostojan način suprotstaviti riječkom rivalu i tako otkloniti sve sumnje na lažiranje utakmice. Uglavnom, događa se situacija u kojoj nema čvrstih dokaza o namještaljci, koja bi zauvijek na zaista prostački način, jedinstven u 114 godina postojanja, zauvijek bacila mrlju na povijesnu sliku kluba. Koji se, također odmah treba kazati, znao koristiti takvim pogodovanjima u nekim situacijama svoje borbe za naslov prvaka, ali i bivao na razbojnički način zaustavljen u pohodima na titulu.

Frane Matošić, legendarni kapetan Hajduka, pedesetih je godina, kada je u dva navrata zaustavljen u osvajanju titule prvaka, u prostorijama FS Jugoslavije u Beogradu zavapio:

- Došao sam vidjeti ima li ovdje kod vas gram poštenja.

Ovom prilikom se može slično zapitati, ima li obraza kod čelnika Hajduka ako se upliću u nedostojne rabote?