Slaven Bilić na Poljudu: "Kolektiv je iznad pojedinca"

Dva sata briljantne edukacije za trenere naše Akademije i klubova-partnera održao je danas naš proslavljeni Slaven Bilić u Kinodvorani stadiona na Poljudu. U „svom poljudskom domu, svojoj kući“, kako je sam kazao, Bilić je prenio sudionicima svoje bogato znanje, iskustvo i savjete, naučene kroz godine igračkog i naravno, još više trenerskog (i izborničkog) staža.

Prepričavajući brojne poučne zgode i događaje, Bilić je održao profesorsko predavanje, kao na sveučilišnoj katedri, prenoseći ne samo svoje znanje, nego i poante razgovora s drugim najvećim svjetskim stručnjacima, od nogometnih magova poput Arsenea Wengera ili Alexa Fergusona ili pak savjetujući vrijednost čitanja vrhunske sportske literature, pogotovo o američkoj NBA i NFL-u.

- Autoritet trenera temelji se na znanju, ali na kraju dana, rezultat je uvijek taj ključni faktor. Za uspjeh u radu, potrebna je kompletan odnos unutar kluba, između igrača, struke i vodstva, s posebnom pozornošću na sve detalje. I ne zaboravite: kolektiv je uvijek iznad svih pojedinaca, slikovito, uvijek će biti važnije ono na grudima dresa, taj grb, nego bilo čije ime na leđima iznad broja – samo su neke od Bilićevih brojnih poruka okupljenima u Kino dvorani, koji su s užitkom upijali njegove riječi.