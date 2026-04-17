SLAVEN BELUPO – HAJDUK 2-2: Božić autogolom poravnao rezultat

Nogometaši Hajduka u petak s početkom od 17:45 igraju protiv Slaven Belupa u Koprivnici utakmicu 30. kola SuperSport HNL-a, a trenutačni je rezultat 2:2.

Bijeli se nalaze u nizu od četiri vezane pobjede te trenutačno zauzimaju drugo mjestu prvenstvene tablice s 59 osvojenih bodova, 10 manje od vodećeg Dinama i 18 više od trećeplasirane Rijeke.

U posljednjem je susretu Hajduk s 1:0 svladao Goricu na Poljudu, a jedini pogodak postigao je Livaja.

Slaven Belupo kojeg vodi trener Mario Gregurina nalazi se na petom mjestu prvenstvene tablice s 36 osvojenih bodova. U zadnjem kolu s 2:1 su poraženi u gostima kod Varaždina.

Trener Gonzalo Garcia u ovoj utakmici zbog ozljeda ne može računati na Dialla, Šegu i Sigura, a u konkurenciju se vraća Almena.

Hajduk je slavio u dva od tri ovosezonska ogleda sa Slaven Belupom. U kolovozu su Bijeli na Poljudu pobijedili s 3:0, zatim je u studenom u Koprivnici odigrana utakmica bez pogodaka, a u veljači je Hajduk opet na Poljudu bio bolji s 2:0.

Glavni je sudac Patrik Kolarić iz Čakovca, pomagat će mu Ivan Starčević iz Bjelovara i Dario Kolarević iz Zagreba, a četvrti je sudac Filip Dragašević iz Zagreba. VAR je sudac Fran Jović iz Zagreba, a asistent VAR suca Vedran Đurak iz Sv. Ivana Zeline.

U 80. je minuti požutio Pajaziti nakon uklizavanja Krušelju.

U 73. je minuti požutio Mitrović.

U 63. je minuti Hajduk poravnao rezultat: Brajković je ubacio, Rebić izvrsno utrčao i poslao loptu prema mreži koja je na svome putu dirala Božića, a onda završila u mreži za 2:2.

U 49. je minuti Ćubelić zabio pogodak: prošao je Silića i zabio. I taj se pogodak provjeravao, a naposljetku je i priznat za 2:1.

U 47. je minuti Dabro još jednom zatresao mrežu: Silić je izišao s gola, žonglirao s loptom, a onda ga je Ćubelić udario nakon visoko podignute noge za koju nije dobio ni karton. Silić je ostao ležati, a u nastavku je akcije Dabro pospremio loptu u mrežu. Pogodak se provjeravao zbog potencijalnog zaleđa koji je i bilo.

U 46. je minuti požutio Livaja zbog prigovora.

U 38. je minuti poravnao Hajduk: ubacio je Brajković, Pajaziti je s Livajom odigrao dupli pas, a onda ubacio na pet metara odakle je Rebić glavom pogodio za 1:1.

U 4. je minuti poveo Slaven: nakon kornera, lopta je stigla do Dabre čiji je udarac glavom završio iza leđa Silića za 1:0.

SLAVEN BELUPO: Hadžikić - Krušelj, Božić, Kovačić, Jović - Ćubelić, Crepulja, Mažar - Išasegi, Dabro, Mitrović

Klupa: Kolar, Čović, Aščić, Bošnjak, Ćurković, Katalinić, Lepinjica, Međimorec, Petrović, Qestaj, Šivalec

HAJDUK: Silić - Hrgović, Šarlija, Marešić, Melnjak - Pajaziti, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja

Klupa: Pocrnjić, Stipica, Guillamon, Kalik, Raci, Bamba, Huram, Almena, Durdov, Skelin, Skoko