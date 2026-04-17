Evo kako je Torcida ispratila hajdukovce nakon kiksa u Koprivnici

Hajduk je propustio priliku za nastavak pobjedničkog niza, odigrali su samo 2:2 protiv Slaven Belupa u utakmici 30. kola HNL-a u Koprivnici.

Farmaceuti su dvaput vodili, Splićani su se dvaput vraćali, a do kraja utakmice rezultat se više nije mijenjao. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka igrači Hajduka su već po običaju pozdravili navijače s centra, a Torcida je šutjela.

Hajduk sada zaostaje devet bodova za vodećim Dinamom koji u subota igra derbi kola protiv Rijeke na Maksimiru, dok je Slaven Belupo preskočio Lokomotivu na petom mjestu HNL-a, piše Gol.hr.