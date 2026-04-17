Boška Ban Vlahek ušla u HDZ. Plenković: Molim jedan veliki aplauz

Saborska zastupnica Boška Ban Vlahek od danas je članica HDZ-a. Premijer Andrej Plenković dodijelio joj je člansku iskaznicu prilikom obilježavanja 36. godišnjice uspostave HDZ-a u Međimurskoj županiji.

Plenković je na pozornicu pozvao glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića, predsjednika međimurskog HDZ-a Ljubomira Kolareka i predsjednik čakovečkog HDZ-a Tomislava Markovića. "Boška je iznenađenje. Molim jedan veliki aplauz", pozvao je prisutne.

"Kao što znate, politika je prostor različitih smjerova i odluka. Ja sam svoju konačnu odluku i svoj konačan smjer u najboljem pravcu odabrala večeras. Hvala vam od srca", kazala je Ban Vlahek.

Ban Vlahek je u travnju prošle godine istupila iz SDP-a. Kao razlog za takvu odluku navela je pad političkog utjecaja stranke u Međimurju i unutarnje podjele. Nakon toga je djelovala kao nezavisna zastupnica.

Vladajuća većina narasla na 79 ruku

20. veljače glasala je za potvrdu novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića. 25. veljače potvrdila je da se priključuje parlamentarnoj većini. Odbacila je optužbe o političkoj trgovini te poručila da joj je jedini cilj osigurati stabilnost i realizirati projekte za sjever Hrvatske i Međimurje.

Tada je naglašavala kako nije prebjegla HDZ-u niti postala članica te stranke. "Ja sam i dalje nezavisna zastupnica. Nikakvih dogovora, nikakvih obećanja, nikakve trgovine nije bilo", govorila je.

Nakon nje vladajućoj većini pridružili su se gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec i predsjednik HSS-a Darko Vuletić. Tako je vladajuća većina od početka godine narasla sa 76 na 79 ruku, piše Index.