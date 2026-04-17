SPLIT - CIBONA 63-73: Cibona slavila na Gripama

Košarkaši Splita i Cibone danas su s početkom od 19 sati igrali utakmicu 30. kola SuperSport Premijer lige, a slavila je Cibona rezultatom 63:73 koja je ujedno bila boljanu prvoj, trećoj i posljednjoj četvrtini (22:23, 13:19, 9:12), dok je druga ostala neriješena (19:19).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Jordano sa 17 poena, 1 skokom i 1 asistencijom, a potom Wiggins s 12 poena, 8 skokova, 1 asistencijom i 1 blokom; Cosey s 10 poena, 1 skokom, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Myers sa 7 poena, 4 skoka, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Stephens sa 7 poena, 4 skoka i 1 asistencijom; Sikirić s 5 poena i 4 skoka; Drežnjak s 3 poena, 5 skokova, 1 asistencijom i 1 blokiranom loptom; Kučić s 2 poena, 3 skoka i 2 asistencije; Antichevich sa 7 skokova, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; Marinelli s 1 asistencijom i Svoboda.

Split će iduću utakmicu odigrati 20. travnja protiv Mege u sklopu 9. kola doigravanja AdmiralBet ABA lige.