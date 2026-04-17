KRKA - ZADAR 65-75: Slavlje Zadra u regionalnoj ligi

Košarkaši Krke i Zadra danas su od 19 sati igrali utakmicu 9. kola doigravanja AdmiralBet ABA lige, a slavili su Zadrani rezultatom 65-75. Domaćini su bili bolji u prvoj četvrtini (24:17), dok su u ostalima bolji bili gosti (11:24, 15:18, 15:16).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Mazalin s double-double učinkom od 10 poena, 10 skokova i 1 asistencijom, a potom Mihailović s 21 poenom, 8 skokova, 9 asistencija i 1 ukradenom loptom; Klarica sa 16 poena, 5 skokova, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Žganec s 11 poena, 7 skokova, 1 asistencijom i 2 ukradene lopte; Tišma sa 7 poena, 5 skokova, 2 asistencije i 2 ukradene lopte; Buljević s 4 poena, 3 skoka i 1 ukradenom loptom; Mekić s 4 poena, 2 skoka i 1 asistencijom; Tkachenko s 2 poena te Dundović i Torbarina.

Zadar će iduću utakmicu odigrati 19. travnja protiv Zaboka u Zadru u sklopu 30. kola SuperSport Premijer lige.