Garcia nakon kiksa Hajduka: Slaven je zaslužio više, ovo ne želim vidjeti

Slaven Belupo je poveo već u 4. minuti golom Marka Dabre, a izjednačio je Ante Rebić u 38. minuti. Do novog vodstva je domaća momčad došla u 51. minuti, a strijelac je bio Ivan Čubelić. Hajduk je još jednom izjednačio u 63. minuti, kad se lopta nesretno odbila od domaćeg kapetana Tomislava Božića u mrežu.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia nije bio zadovoljan igrom svoje momčadi. Nakon susreta je bio poprilično kritičan kada je pričao o igri Hajduka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

'Mislim da možemo biti zadovoljni s rezultatom. Slaven Belupo je zaslužio više od nas. Od prve minute nismo pokazali da želimo ići po pobjedu. Nismo bili dovoljno fokusirani. Mislim da nismo pokazali sve što imamo. Danas nisam vidio momčad koju želim vidjeti', rekao je Garcia za MAXSport.