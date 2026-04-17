Dijete teško ozlijeđeno u padu s romobila. Helikopterom je prevezeno u Zagreb

U prometnoj nesreći koja se jučer dogodila u mjestu Zajezda teško je ozlijeđeno dijete koje je upravljalo električnim romobilom. Nesreća se zbila oko 14:10 sati kada je dijete uslijed neprilagođene brzine izgubilo nadzor nad vozilom i palo, javlja PU krapinsko-zagorska.

Prema policijskom izvješću, dijete rođeno 2013. godine upravljalo je romobilom bez zaštitne kacige, a na vozilu je prevozilo još jedno dijete iste dobi. Nakon pada na kolnik, dijete koje se prevozilo kao putnik nije ozlijeđeno. Vozač romobila je, međutim, s teškim ozljedama helikopterom Hitne helikopterske službe prevezen u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje je zadržan na daljnjem liječenju.

Apel roditeljima

Policija naglašava kako su roditelji dužni voditi brigu o sigurnosti djece, educirati ih o prometnim pravilima i osigurati da koriste propisanu opremu. Iako ne postoje posebne kazne za roditelje, iz policije upozoravaju da neodgovarajući nadzor može dovesti do ugrožavanja sigurnosti djece i drugih sudionika u prometu.

U prometu smiju sudjelovati isključivo romobili bez sjedećeg mjesta, čija snaga ne prelazi 0,6 kW i koji ne mogu razviti brzinu veću od 25 km/h. Za vožnju romobila koji premašuju navedene vrijednosti propisana je novčana kazna od 130 eura.

Prometne površine za kretanje

Vozači osobnih prijevoznih sredstava moraju se kretati biciklističkom stazom ili trakom. Ako one ne postoje, mogu se kretati nogostupom i drugim površinama namijenjenima pješacima, ali uz poseban oprez.

Iznimno se smiju kretati i cestama na kojima je brzina ograničena na 50 km/h ili manje, ako je to dopušteno prometnim znakom, i to uz desni rub kolnika. Kretanje autocestama, brzim cestama i cestama namijenjenima isključivo za motorna vozila je zabranjeno.

Zakon propisuje da vozač električnog romobila mora imati najmanje 14 godina, a tijekom vožnje obvezan je nositi zaštitnu kacigu. Zabranjen je prijevoz drugih osoba, kao i upravljanje pod utjecajem alkohola s više od 0,5 promila, droga ili lijekova. U uvjetima smanjene vidljivosti vozači moraju imati upaljena svjetla i nositi reflektirajuću opremu.

Dodatne zabrane i obveze

Vozačima je zabranjeno koristiti slušalice u oba uha, ispuštati obje ruke s upravljača, pridržavati se za drugo vozilo te prevoziti ili vući predmete koji ometaju upravljanje. Dužni su prilagoditi brzinu kretanja, osobito na nogostupu i u pješačkim zonama, te zvučnim signalom upozoriti pješake na svoj dolazak.

Prilikom prelaska kolnika na mjestu gdje nije označen prijelaz, vozači moraju sići s romobila i prijeći kao pješaci. Također, romobil se ne smije ostavljati bez nadzora na prometnim površinama, osim na za to predviđenim mjestima.

Policijska uprava krapinsko-zagorska apelira na sve sudionike u prometu, a posebno na vozače električnih romobila i njihove roditelje, da poštuju prometne propise i odgovornim ponašanjem doprinesu većoj sigurnosti na cestama, piše Index.