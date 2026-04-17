SLAVEN BELUPO – HAJDUK 2-2: Bijeli iščupali bod u tvrdoj utakmici, Almena se vratio na teren

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 17:45 igrali protiv Slaven Belupa u Koprivnici utakmicu 30. kola SuperSport HNL-a, a krajnji je rezultat ostao neriješen, 2:2. Dabro je zabio u 4. minuti za 1:0, Rebić je potom poravnao u 38. minuti, početkom drugog dijela zabio je Ćubelić za 2:1, a Božić je poravnao autogolom u 63. minuti.

Hajduk je slavio u dva od tri ovosezonska ogleda sa Slaven Belupom. U kolovozu su Bijeli na Poljudu pobijedili s 3:0, zatim je u studenom u Koprivnici odigrana utakmica bez pogodaka, a u veljači je Hajduk opet na Poljudu bio bolji s 2:0.

Glavni je sudac bio Patrik Kolarić iz Čakovca, pomagali su mu Ivan Starčević iz Bjelovara i Dario Kolarević iz Zagreba, a četvrti je sudac Filip Dragašević iz Zagreba. VAR je sudac bio Fran Jović iz Zagreba, a asistent VAR suca Vedran Đurak iz Sv. Ivana Zeline.

Prvi je zaprijetio Hajduk u prvoj minuti, no Melnjakov je pokušaj uhvatio vratar Hadžikić. U 4. je minuti poveo Slaven: nakon kornera, lopta je stigla do Dabre čiji je udarac glavom završio iza leđa Silića za 1:0. Tri je minute kasnije ubacio Jović, no Silić je uhvatio loptu.

U 16. je minuti Krušelj ubacio u kazneni prostor, Silić je uhvatio na vrijeme. Dvije je minute kasnije Ćubelić bio blizu pogotka, no lopta nije išla u okvir gola. U 28. je minuti mijenjao Hajduk, nakon ozljede Krovinovića, u igru je ušao Guillamon.

U 30. je minuti Dabro pucao pored gola nakon dobrog prodora. Četiri je minute nakon Silić obranio pokušaj Dabre, otišlo je u korner iz kojeg se nije stvorila veća opasnost po Hajduka. U 36. je minuti Šivalec zamijenio Išasegija zbog ozljede. U 38. je minuti poravnao Hajduk: ubacio je Brajković, Pajaziti je s Livajom odigrao dupli pas, a onda ubacio na pet metara odakle je Rebić glavom pogodio za 1:1. U 42. je minuti Ćubelić ubacio, a Pajaziti odbio u korner.

U trominutnoj sudačkoj nadoknadi nije bilo većih prilika pa se na odmor otišlo rezultatom 1:1.

Drugo je poluvrijeme započelo bez izmjena, a u minutu nakon požutio je Livaja zbog prigovora. U 47. je minuti Dabro još jednom zatresao mrežu: Silić je izišao s gola, žonglirao s loptom, a onda ga je Ćubelić udario nakon visoko podignute noge za koju nije dobio ni karton. Silić je ostao ležati, a u nastavku je akcije Dabro pospremio loptu u mrežu. Pogodak se provjeravao zbog potencijalnog zaleđa koji je i bilo. U 49. je minuti Ćubelić zabio pogodak za 2:1, no i taj se pogodak provjeravao, a naposljetku je i priznat. Devet minuta potom Dabro je pucao izvan okvira gola.

U 63. je minuti Hajduk poravnao rezultat: Brajković je ubacio, Rebić izvrsno utrčao i poslao loptu prema mreži koja je na svome putu dirala Božića, a onda završila u mreži za 2:2. Tri je minute potom ubacio Mitrović prema Dabri, Šarlija je odbio u korner. U 71. je minuti Skelin zamijenio Hrgovića. Dvije je minute potom požutio Mitrović.

U 77. je minuti Šivaleca zamijenio Međimorec. Minutu je potom Brajković lijevom pucao daleko od okvira gola. U 80. je minuti požutio Pajaziti nakon uklizavanja Krušelju. Tri minute kasnije Almena i Kalik zamijenili su Rebića i Pukštasa. U 89. je minuti Dabru zamijenio I. Božić.

U drugoj minuti petominutne sudačke nadoknade Hajduk je iznudio slobodni udarac. Pucao je Almena, daleko od okvira gola. S druge je strane Slaven imao korner, no nije bilo opasnosti po gol Hajduka. To je ujedno bila posljednja prilika susreta.

SLAVEN BELUPO: Hadžikić - Krušelj, T. Božić, Kovačić, Jović - Ćubelić, Crepulja, Mažar - Išasegi, Dabro, Mitrović

Klupa: Kolar, Čović, Aščić, I. Božić, Bošnjak, Ćurković, Katalinić, Lepinjica, Međimorec, Petrović, Qestaj, Šivalec

HAJDUK: Silić - Hrgović, Šarlija, Marešić, Melnjak - Pajaziti, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja

Klupa: Pocrnjić, Stipica, Guillamon, Kalik, Raci, Bamba, Huram, Almena, Durdov, Skelin, Skoko