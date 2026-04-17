Ovo su nove cijene goriva od idućeg utorka

Zbog smirivanja krize - od idućeg tjedna stiže jeftinije gorivo. Vijest o pojeftinjenju - potvrdili su i u Vladi.

"Mi bi voljeli da sve to sada ide svom kraju mi imamo mehanizme čuli ste premijer u ponedjeljak je sjednica Vlade odredit će se i nova cijena goriva bit će nešto niža što je dobro", kazao je ministar Oleg Butković.

Pojeftinjenje od dva do šest centi

Prema posljednjim procjenama od idućeg utorka će biti ove cijene goriva:

Eurosuper: 1,64 eura po litri (pojeftinjenje od dva centa)

Eurodizel: 1,80 eura po litri (pojeftinjenje od 5 centi)

Plavi dizel: 1,30 euro po litri (pojeftinjenje od 6 centi)

U ponedjeljak se očekuje i sjednica Vlade. Kako RTL doznaje - Vlada će zadržati postojeći režim ograničenja cijena. Odnosno parametri za izračun cijena, uključujući marže i trošarine, ostaju nepromijenjeni.