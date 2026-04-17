Policija 'češlja' sve hrvatske sportske saveze

Nakon afera u Hrvatskom skijaškom i judo saveza, neslužbeno doznaje Net.hr da policija, po nalogu DORH-a, pokreće izvide u svih 88 sportskih saveza kao i krovnom sportskom udruženju - Hrvatskom olimpijskom odboru!

Podsjetimo, nakon skijaške afere teške 30 milijuna eura, u kojoj je prvoosumnjičeni Vedran Pavlek i dalje nedostupan, istraga se proširila i na novi slučaj u hrvatskom judo savezu iz kojeg, pak, najavljuju promjene u načinu upravljanja financijama kako bi se smanjio prostor za moguće zlouporabe.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Istodobno se provjerava jesu li pojedini savezi financirani i putem Hrvatske turističke zajednice, a u tijeku je i opsežan krug ispitivanja svjedoka. Navodno je riječ o više od 90 osoba, među kojima su i brojni bivši i aktivni hrvatski sportaši, piše Net.hr.

Malverzacije osudile sve političke opcije

Malverzacije koje se otkrivaju u sportskim savezima osudile su sve političke opcije, pri čemu oporba upire prstom u državni vrh jer je riječ o sredstvima proračuna i javnih tvrtki, dok iz redova vladajućih poručuju da postoje institucije koje trebaju raditi svoj dio posla.

Objašnjenje svega, kao i hitno zasjedanje tematske sjednice Odbora za sport - traži i saborska oporba.

"Na kojem želimo pozvati sve čelnike Hrvatskog sportskog saveza - Matešu, cijelu tu ekipu, mislim oni se stvarno prave blesavi, nitko ništa nije znao, desetljećima se krade", izjavio je Marin Miletić dok je Mišel Jakšić izjavio: 'Onako na prvu iako nemam dovoljno informacija polako, ali sigurno izgleda kao Fimi medija. Na halo, bok, bok - prebaci novce, doniraj, to nam je interes, to nam je ovo, to nam je ono. I to je izuzetno loša poruka građanima, ali ono što je najgore mislim da je to izuzetno loše za naše sportašice i sportaše.'