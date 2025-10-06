Slabo 9. kolo SuperSport HNL-a: samo jedan susret s više od 3500 gledatelja

Ukupno 13.623 gledatelja pratilo je s tribina pet utakmica 9. kola SuperSport HNL-a. Publika se, očekivano, najviše okupila u Vinkovcima, gdje je Vukovar 1991 ugostio Hajduk, dok je najmanji interes zabilježen u Velikoj Gorici na dvoboju Gorice i Rijeke.
Gostujuću pobjedu splitskog kluba pratilo je 5961 gledatelj, što čini gotovo polovicu ukupne posjete kola. Na suprotnom kraju ljestvice gledanosti našla se Velika Gorica, gdje je aktualnog prvaka Rijeka gledalo tek 735 ljudi.
Ni derbi zagrebačkih klubova nije privukao veliku pozornost – utakmicu Lokomotive i Dinama (2:1) pratilo je 3354 gledatelja na Maksimiru.
Broj gledatelja u 9. kolu SuperSport HNL-a:
- Vukovar 1991 – Hajduk: 5961
- Lokomotiva – Dinamo: 3354
- Istra 1961 – Varaždin: 1959
- Slaven Belupo – Osijek: 1614
- Gorica – Rijeka: 735
Ukupno: 13.623
Prosjek po utakmici: 2725
