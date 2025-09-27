Skupocjena vozila u plamenu: Vatrogasne sirene odjekivale ulicama, dim se nadvio nad grad

Jutros oko 6.30 sati Požegom su odzvanjale vatrogasne sirene, a iznad sjevernog se dijela grada nadvio tamni dim. Iz OKC PU Požeško-slavonske dojavljeno je da je u Alagincima izbio požar u garaži, javlja portal Pozega.eu.

Doznaju da je izgorjelo nekoliko skupocjenih automobila vlasnika tvrtke Color emajl d.o.o. Na intervenciju su upućeni vatrogasci JVP Grada Požege. Gašenje je u tijeku.

Viličarima se pokušavaju spasiti ostala vozila koja požar još uvijek nije u potpunosti uništio.

Prema još nepotvrđenim informacijama portala Pozega.eu u garaži se nalazilo i jedno hibridno vozilo te postoji mogućnost da je došlo do samozapaljenja.

Točan uzrok požara bit će poznat po završetku očevida.