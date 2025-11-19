Close Menu

Skupina mlađih osoba na obavijesnim razgovorima u policiji zbog požara u zgradi Vjesnika

Policija ima neka saznanja na temelju kojih te osobe povezuje s mjestom požara

Nekoliko mlađih osoba nalazi se u policiji na obavijesnim razgovorima zbog sumnji da bi mogli biti povezani s potencijalnom paljevinom zgrade Vjesnika, doznaje Jutarnji list.

Te osobe nisu za sada u svojstvu osumnjičenika, međutim, evidentno je da policija ima neka saznanja na temelju kojih te osobe povezuje s mjestom požara.

Policija na naš upit nije htjela ni potvrditi ni dematirati ove informacije.

Inače, očevid na mjestu požara nije još ni počeo, tako da još nema ni konkretnih dokaza o uzroku požara, je li podmetnut ili je uzrok neki drugi.

