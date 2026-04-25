Skupi troškovi, nesigurna sezona: Može li nautički turizam izdržati?

Zbog globalne ekonomske krize neizvjesna je i budućnost nautičkog turizma, a takvi su gosti najveći potrošači. Za plovidbu treba mnogo goriva, a provjerili smo koliko će poskupljenje utjecati na turističku sezonu.

Peru se krme i prove, glanca tikovina. Prvi gosti već su stigli.

Brojnim poskupljenjima unatoč, turistički su djelatnici uglavnom optimistični.

- Gostiju će biti, a sad da će se nešto puno zaraditi, neće, smatra Katarina Vujević Babura, direktorica i vlasnica charter tvrtke u Biogradu.

Katarina je vlasnica tvrtke koja posjeduje 114 brodova u 2 baze o kojima se brine 30 stalno zaposlenih.

- Mi se svi nadamo da ljudi računaju na last minute booking, ali mi smo sad u last minute periodu, ali booking je i dalje kilav, spor i vrlo oprezan. Nadamo se da će se to promijeniti, ispričala je za HRT.

Malo optimističnjiji Katarinin je kolega koji ovdje vidi priliku za Hrvatsku, ipak svjesni da će gostiju iz dalekih zemalja sigurno biti manje nego primjerice lani.

- S druge strane vidimo priliku koju smo imali u vremenu pandemije, kada su klijenti koji nisu nautičari izabrali dolazak u Hrvatsku i boravak na brodu, tvrdi Luka Šangulin, vlasnik charter tvrtke u Biogradu.

To se vidi po sve većem broju upita i rezervacija za plovila s posadom, posebno katamarana koji su poput plovećih apartmana. Cijene se ili nisu mijenjale ili su čak i nešto niže.

- Da bi mi mogli konkurirati našim susjednim državama, prisiljeni smo spuštati cijene da bi kompenzirali sve ostale usluge koje gost mora koristiti kad se nalazi na brodu, objasnila je Vujević Babura.

Ožujak i travanj mjeseci su kada se život u marinama budi. Prvi gosti najčešće su jedriličari profesionalci ili pak oni koji se jederenju tek uče. Među njima i Gunhter iz Beča, koji jedri 30 godina.

- Na skiperskom sam treningu za katamarane. Katamarani su za mene novost, jedrio sam više od 30 godina, a sada ću iskušati katamarane, ispričao je za HRT ovaj gost iz Njemačke.

- Vrijeme je divno, more je odlično, ljudi ljubazni, sve je savršeno, rekla je Ute, također iz Njemačke.

Ili upravo onako kako na godišnjem odmoru treba biti. Ratovima ili poskupljenjima unatoč.