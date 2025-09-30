"Skromnih i tvrdih 25 cm u tvoju bolju polovicu": Da, ovo piše jedan gradonačelnik liku na Facebooku

Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec ponovno je privukao pažnju javnosti svojim ponašanjem na društvenim mrežama, prenosi Index.

Nakon što je prošlog mjeseca u videu pjevao vozeći automobil, odgovarajući kritičarima na prozivke zbog kupnje skupocjenog Audija, sada je ušao u vulgarnu prepirku s pratiteljima na Facebooku.

Zurovec je objavio fotografije i informacije o radovima na Ulici Franje Tuđmana, no objavu su ubrzo zasjenili komentari.

Ušao u prepirku s pratiteljem

Jedan korisnik ga je ironično upitao: "Koliko si se ti ugradio, 1-2-3... cm?" Na to je gradonačelnik odgovorio: "Skromnih i tvrdih 25 cm u tvoju bolju polovicu", uz emotikon srca.

Komentator je zatim uzvratio uvredom: "Nisi njen tip, ne voli gejeve!" Zurovec je pak nastavio: "Nije te spominjala, nemaš brige. Sam šamaraj desnicu Ivane, drugo ti ne preostaje", uz emotikon mišića.

"Užas, nekultura, sram vas može biti", poručila je jedna žena u komentaru. "Mikro mozak, odvratan komentar da ne može više", dodala je druga.