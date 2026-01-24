Close Menu

Škotski velikan želi Hajdukovog dragulja, ali on bi radije kod najvećeg rivala?

Prema Transfermarktu njegova se tržišna vrijednost procjenjuje na četiri milijuna eura

Škotski velikan Glasgow Rangers zainteresiran je za 22-godišnjeg Niku Sigura, objavio je turski insajder Ekrem Konur. Bočni i vezni igrač jedan je od najvrjednijih u redovima Hajduka, a prema Transfermarktu njegova se tržišna vrijednost procjenjuje na četiri milijuna eura.

Iako Rangers pokazuje interes, Sigur navodno preferira prelazak u njihovog najvećeg rivala, Celtic, koji također prati kanadskog reprezentativca. O interesu Celtica pisalo se početkom siječnja, a Konur navodi kako bi se uskoro mogli nastaviti pregovori oko mogućeg transfera.

Sigur je u jesenskom dijelu sezone nastupio u 16 od 18 kola SuperSport HNL-a te ukupno u 22 utakmice u svim natjecanjima. Postigao je jedan pogodak i upisao jednu asistenciju. S Hajdukom ima ugovor do ljeta 2028. godine.

Za kanadsku reprezentaciju upisao je 15 nastupa i postigao dva gola, a prema najavama mogao bi konkurirati i za nastup na nadolazećem Svjetskom prvenstvu.

Rangers i Celtic najveći su rivali škotskog nogometa, a njihov derbi ubraja se među najpoznatije u svijetu. Iako se radi o najtrofejnijim škotskim klubovima, trenutačno nijedan ne drži prvo mjesto prvenstvene ljestvice – vodeći je Hearts sa šest bodova prednosti.

