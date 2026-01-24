Škotski velikan želi Hajdukovog dragulja, ali on bi radije kod najvećeg rivala?

Škotski velikan Glasgow Rangers zainteresiran je za 22-godišnjeg Niku Sigura, objavio je turski insajder Ekrem Konur. Bočni i vezni igrač jedan je od najvrjednijih u redovima Hajduka, a prema Transfermarktu njegova se tržišna vrijednost procjenjuje na četiri milijuna eura.

Iako Rangers pokazuje interes, Sigur navodno preferira prelazak u njihovog najvećeg rivala, Celtic, koji također prati kanadskog reprezentativca. O interesu Celtica pisalo se početkom siječnja, a Konur navodi kako bi se uskoro mogli nastaviti pregovori oko mogućeg transfera.

Sigur je u jesenskom dijelu sezone nastupio u 16 od 18 kola SuperSport HNL-a te ukupno u 22 utakmice u svim natjecanjima. Postigao je jedan pogodak i upisao jednu asistenciju. S Hajdukom ima ugovor do ljeta 2028. godine.

Za kanadsku reprezentaciju upisao je 15 nastupa i postigao dva gola, a prema najavama mogao bi konkurirati i za nastup na nadolazećem Svjetskom prvenstvu.

Rangers i Celtic najveći su rivali škotskog nogometa, a njihov derbi ubraja se među najpoznatije u svijetu. Iako se radi o najtrofejnijim škotskim klubovima, trenutačno nijedan ne drži prvo mjesto prvenstvene ljestvice – vodeći je Hearts sa šest bodova prednosti.