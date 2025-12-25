Škoro u petak nastupa na Pjaci

Dan nakon Božića, kad se grad još uvijek ljuljuška u blagdanskom ritmu, Pjaca ostaje mjesto zajedničke pjesme i dobrog raspoloženja.

Adventski program na Pjaci nastavlja se u petak, 26. prosinca, na blagdan svetog Stjepana, kada u 19 sati nastupa Miroslav Škoro.

Njegov ljetni koncert u Splitu je bio odgođen zbog lošeg vremena, zbog čega se ovoga puta s još većim nestrpljenjem iščekuje. Miroslav Škoro donosi večer ispunjenu poznatim stihovima, emocijom i glazbom koja okuplja, onom koja se pjeva iz srca i dijeli s drugima.