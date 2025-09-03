Škola u Hrvatskoj prije 5 godina zabranila mobitele: "Iznenadile su nas reakcije, sve se promijenilo"

Uoči početka nastave, stiže i preporuka Grada svim zagrebačkim osnovnim školama. Prije svega za dobrobit djece, a tiče se ograničavanja korištenja mobitela. Odluci je prethodila anketa u školama, a uključeno je bilo i gradsko Povjerenstvo za prevenciju ovisnosti koje je dalo stručnu preporuku.

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec smatra da je to dobar korak i prema manjem korištenju društvenih mreža kod djece i boljem mentalnom zdravlju jer previše vremena provode online.

"Veći niz zemalja pokrenuo je različite inicijative oko ograničavanja ili zabrane korištenja mobitela u školama. Prateći ta istraživanja također u partnerstvu sa zagrebačkim školama, Grad Zagreb je ovaj tjedan izdao preporuku zagrebačkim osnovnim školama da zabrane korištenje mobitela u osnovnim školama", istaknula je Dolenec.

U jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi koja već pet godina ograničava korištenje mobitela u školi je reporterka RTL-a Danas Tea Mihanović, koja je razgovarala s ravnateljicom Violetom Vragotuk.

Kako su reagirali roditelji i djeca?

Reakcije su bile izuzetno povoljne, bili smo ugodno iznenađeni reakcijom i roditelja i učenika. Nije bilo nikakvih prepreka za zabranu, odnosno za ograničenjem uporabe mobitela i pametnih satova.

Što ako učenike ipak uhvatite da koriste mobitele tijekom školskog dana?

U našem kućnom redu od prvog dana stoji obrazac koji govori o tome što kada vidimo učenika da koristi pametni sat ili mobitel. Odlazi se u stručnu službu i tamo se evidentira - jedan, drugi i treći put, a nakon toga dolazi do izricanja pedagoške mjere.

Jesu li se socijalne vještine djece poboljšale otkako ste uveli te mjere?

Jesu, apsolutno. Djeca više ne razgovaraju preko mobitela, ne dopisuju se i nema igrica pa komuniciraju među sobom, dogovaraju se o nekakvim aktivnostima i projektima i o domaćoj zadaći.

U drugim školama često čujemo za situacije da dolazi do sve češćeg nasilja na internetu. Kakvo je stanje s nasiljem na internetu kod vas, budući da nema uređaja?

Za sada smo sretni zbog rezultata koje provodimo od 2020. godine. Već 2023. smo dobili Lajk za odgovornost, za sigurno upravljanje na internetskim mrežama. Bili smo pozitivno iznenađeni aktivnošću djece koja su prestala s internetskim nasiljem.

Mijenja li se situacija što se tiče fokusa i koncentracije djece u školi?

Da. Vide se da su u plusu te kognitivne sposobnosti i vještine koje djeca stvaraju međusobnim druženjem cijeloga dana i kada nalaze vremena za izvannastavne aktivnosti.

Kako gledate na preporuku iz Grada Zagreba?

Sjajna stvar, mi smo apsolutno za to. Preporuka je hvale vrijedna. Mi ju provodimo još od 2020. godine i nismo jedini koji to radimo. No izvanredna je to stvar koja će biti važna za stvaranje nekih drugih vještina, razgovora između djece i suradnje s učiteljima, roditeljima i učenicima.