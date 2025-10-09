Skoko pitao o sukobu Keruma i čuvara prirode, Šuta pozvao na pristojnost svih

Tijekom vijećničkih pitanja na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, vijećnik Igor Skoko (Centar) postavio je pitanje vezano uz nedavni verbalni sukob Željka Keruma i čuvara prirode na Marjanu. Skoko je zatražio komentar gradonačelnika o Kerumovu ponašanju u tom incidentu.

Nakon toga je riječ preuzeo Tomislav Šuta, koji je poručio kako se svi koji predstavljaju grad i njegove institucije trebaju ponašati primjereno.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Mislim da se svi koji predstavljaju grad ili institucije moraju paziti kako se predstavljaju. Žao mi je što je vaša reakcija izostala kod sličnih slučajeva u prošlosti, usmjerenih na osobe s invaliditetom i djelatnike gradske uprave. Sve pozivam na pristojnost, u ovom slučaju i gospodina Keruma i čuvara prirode", rekao je Šuta.

Time je, kako se moglo iščitati, uputio apel svim sudionicima javnog života da vode računa o načinu komunikacije i odnosu prema drugima, osobito kada se radi o osobama koje djeluju u ime Grada Splita.