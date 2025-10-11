Skoko: "Normalan čovjek bi se za takvu nesposobnost poklopio ušima, ali ne i Tomislav Šuta"

Nakon što je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta na izvanrednoj konferenciji za medije optužio bivšeg dogradonačelnika Bojana Ivoševića za neovlašteni pristup informatičkom sustavu Grada Splita te prozvao stranku Centar, reagirao je i glavni tajnik Centra Igor Skoko.

U objavi na društvenim mrežama oštro je kritizirao gradonačelnika, nazvavši njegov istup "jednom od bizarnijih pressica u povijesti hrvatske politike".

"Jutros je Tomislav Šuta održao jednu od bizarnijih pressica u povijesti hrvatske politike. Optužio je Bojana Ivoševića za hakiranje sustava Grada Splita, a sve zato jer je, čini se, netko iz njegove administracije navodno zaboravio izbrisati dogradonačelnički račun Bojana Ivoševića.

Normalan čovjek bi se za takvu nesposobnost poklopio ušima, ali ne i Tomislav Šuta. On je održao bizarnu pressicu i pozvao nas iz Centra da se povučemo iz politike. E sad, ili se radi o potpunoj nesposobnosti i informatičkoj nepismenosti ili o namjernom propustu i zloupotrebi gradskog sustava za politički napad.

Što vi mislite: je li Tomislav Šuta samo potpuno nesposoban ili i zloupotrebljava sustav?"